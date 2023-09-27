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Посол ФРГ призвал Швейцарию изменить закон ради передачи оружия Украине

Посол ФРГ призвал Швейцарию изменить закон ради передачи оружия Украине - РИА Новости, 27.09.2023

Посол ФРГ призвал Швейцарию изменить закон ради передачи оружия Украине

Германии будет трудно продолжать закупки оружия у Швейцарии, если та оставит в силе запрет на передачу закупленных вооружений третьим странам, заявил посол... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:28

2023-09-27T12:28

2023-09-27T12:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германии будет трудно продолжать закупки оружия у Швейцарии, если та оставит в силе запрет на передачу закупленных вооружений третьим странам, заявил посол Германии в альпийской республике Михаэль Флюггер в интервью швейцарскому телевидению. Во вторник так называемая малая палата швейцарского парламента одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для дальнейшей их продажи Германии. Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, проголосовала за вывод танков из эксплуатации в июне. Дальнейшие шаги по сделке будет принимать правительство страны, однако законодательство нейтральной Швейцарии не позволяет осуществлять реэкспорт купленной у нее техники Украине. В интервью посол Германии в Швейцарии выразил сожаление, что Берн не разрешает передавать купленную у него технику Украине и выразил надежду, что Берн сможет внести соответствующие изменения в своем законодательстве. "Будет сложно или даже невозможно далее получать оружия или боеприпасы из Швейцарии", - заявил Флюггер, говоря о том, что будет, если ситуация не изменится. Тем не менее, посол выразил удовлетворение решением парламента Швейцарии о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2. "Мы рады этому решению, оно было необходимо. Нам нужны эти танки", - сказал он. В феврале глава минэкономики Германии Роберт Хабек и министр обороны страны Борис Писториус обратились к швейцарскому минобороны с письменной просьбой о перепродаже части списанных танков немецкой компании-производителю Rheinmetall. Как сообщалось, они заверили, что танки не будут направлены на Украину, а останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для удовлетворения собственных потребностей.

https://ria.ru/20230905/peregovory-1894343405.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894254760.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, швейцария, украина, евросоюз, нато