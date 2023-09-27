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Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023
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Оренбургская область
 
11:31 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/orenburzhe-1898897875.html
Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году
Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023
Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году
Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова, который находится в Бугурусланском районе Оренбургской области, откроют после реставрации и реконструкции в 2024... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:31
2023-09-27T11:31
оренбургская область
бугурусланский район
туризм
сергей аксаков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова, который находится в Бугурусланском районе Оренбургской области, откроют после реставрации и реконструкции в 2024 году, сообщила РИА Новости министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко. "Весной 2024 года мы завершим работы и полностью откроем музей-заповедник. Реконструкция коснется музейных зданий, а их там семь, парка и знаменитых аксаковских прудов, где и были написаны его "Записки об уженье рыбы". Экспозиция будет также обновлена. В усадьбе многое сохранилось, но ее красота – главное достоинство. В свое время в силу объективных причин обветшали гидротехнические сооружения, реки ушли в другую сторону. Мы хотим, чтобы пруды сейчас сформировались в их историческом виде", – отметила Шевченко. С этими местами связана история семьи Аксаковых. Усадьба и село были основаны в 70-х годах XVIII века дедом писателя Степаном Аксаковым, купившим это имение. Сам Сергей Тимофеевич Аксаков провел здесь детские и юношеские годы, позже имение перешло его младшему брату. В 60-е годы ХХ века дом Аксаковых был разрушен, а в 1976 году в сохранившихся хозяйственных постройках открылся музей. В конце 80-х годов было принято решение о восстановлении дома Аксаковых, усадьбы и создании нового музея. Работы велись на основе старинных фотографий, документов и книг самого Аксакова – "Детские годы Багрова-внука" и "Семейная хроника". В 1991-1998 годах на старых фундаментах был воссоздан бревенчатый усадебный дом, в 2007 году заново устроен пруд, в 2011 – восстановлен парк. Сейчас в рамках ремонтно-реставрационных работ должны выполнить планировку барского и гостевого домов, открыть кладовые. Также появятся музеи природы и аленького цветочка. В рамках реконструкции на территории комплекса откроют кафе, благоустроят парковую зону и прилегающую территорию.
https://ria.ru/20230926/orenburg-1898709344.html
бугурусланский район
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бугурусланский район, туризм, сергей аксаков
Оренбургская область, Бугурусланский район, Туризм, Сергей Аксаков

Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году

© Фото : правительство Оренбургской областиМузей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе Оренбургской области
Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : правительство Оренбургской области
Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова в Бугурусланском районе Оренбургской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова, который находится в Бугурусланском районе Оренбургской области, откроют после реставрации и реконструкции в 2024 году, сообщила РИА Новости министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.
"Весной 2024 года мы завершим работы и полностью откроем музей-заповедник. Реконструкция коснется музейных зданий, а их там семь, парка и знаменитых аксаковских прудов, где и были написаны его "Записки об уженье рыбы". Экспозиция будет также обновлена. В усадьбе многое сохранилось, но ее красота – главное достоинство. В свое время в силу объективных причин обветшали гидротехнические сооружения, реки ушли в другую сторону. Мы хотим, чтобы пруды сейчас сформировались в их историческом виде", – отметила Шевченко.
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С этими местами связана история семьи Аксаковых. Усадьба и село были основаны в 70-х годах XVIII века дедом писателя Степаном Аксаковым, купившим это имение. Сам Сергей Тимофеевич Аксаков провел здесь детские и юношеские годы, позже имение перешло его младшему брату. В 60-е годы ХХ века дом Аксаковых был разрушен, а в 1976 году в сохранившихся хозяйственных постройках открылся музей. В конце 80-х годов было принято решение о восстановлении дома Аксаковых, усадьбы и создании нового музея. Работы велись на основе старинных фотографий, документов и книг самого Аксакова – "Детские годы Багрова-внука" и "Семейная хроника". В 1991-1998 годах на старых фундаментах был воссоздан бревенчатый усадебный дом, в 2007 году заново устроен пруд, в 2011 – восстановлен парк.
Сейчас в рамках ремонтно-реставрационных работ должны выполнить планировку барского и гостевого домов, открыть кладовые. Также появятся музеи природы и аленького цветочка. В рамках реконструкции на территории комплекса откроют кафе, благоустроят парковую зону и прилегающую территорию.
 
Оренбургская областьБугурусланский районТуризмСергей Аксаков
 
 
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