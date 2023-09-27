https://ria.ru/20230927/orenburzhe-1898897875.html

Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году

Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023

Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году

Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова, который находится в Бугурусланском районе Оренбургской области, откроют после реставрации и реконструкции в 2024... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:31

2023-09-27T11:31

2023-09-27T11:31

оренбургская область

бугурусланский район

туризм

сергей аксаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898900516_0:76:700:470_1920x0_80_0_0_15fb0877186567c3468f905e2d5ad7a2.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова, который находится в Бугурусланском районе Оренбургской области, откроют после реставрации и реконструкции в 2024 году, сообщила РИА Новости министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко. "Весной 2024 года мы завершим работы и полностью откроем музей-заповедник. Реконструкция коснется музейных зданий, а их там семь, парка и знаменитых аксаковских прудов, где и были написаны его "Записки об уженье рыбы". Экспозиция будет также обновлена. В усадьбе многое сохранилось, но ее красота – главное достоинство. В свое время в силу объективных причин обветшали гидротехнические сооружения, реки ушли в другую сторону. Мы хотим, чтобы пруды сейчас сформировались в их историческом виде", – отметила Шевченко. С этими местами связана история семьи Аксаковых. Усадьба и село были основаны в 70-х годах XVIII века дедом писателя Степаном Аксаковым, купившим это имение. Сам Сергей Тимофеевич Аксаков провел здесь детские и юношеские годы, позже имение перешло его младшему брату. В 60-е годы ХХ века дом Аксаковых был разрушен, а в 1976 году в сохранившихся хозяйственных постройках открылся музей. В конце 80-х годов было принято решение о восстановлении дома Аксаковых, усадьбы и создании нового музея. Работы велись на основе старинных фотографий, документов и книг самого Аксакова – "Детские годы Багрова-внука" и "Семейная хроника". В 1991-1998 годах на старых фундаментах был воссоздан бревенчатый усадебный дом, в 2007 году заново устроен пруд, в 2011 – восстановлен парк. Сейчас в рамках ремонтно-реставрационных работ должны выполнить планировку барского и гостевого домов, открыть кладовые. Также появятся музеи природы и аленького цветочка. В рамках реконструкции на территории комплекса откроют кафе, благоустроят парковую зону и прилегающую территорию.

https://ria.ru/20230926/orenburg-1898709344.html

бугурусланский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бугурусланский район, туризм, сергей аксаков