https://ria.ru/20230927/orenburzhe-1898897875.html
Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году
Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023
Музей Аксакова в Оренбуржье откроют после реконструкции в 2024 году
Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова, который находится в Бугурусланском районе Оренбургской области, откроют после реставрации и реконструкции в 2024... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:31
2023-09-27T11:31
2023-09-27T11:31
оренбургская область
бугурусланский район
туризм
сергей аксаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898900516_0:76:700:470_1920x0_80_0_0_15fb0877186567c3468f905e2d5ad7a2.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова, который находится в Бугурусланском районе Оренбургской области, откроют после реставрации и реконструкции в 2024 году, сообщила РИА Новости министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко. "Весной 2024 года мы завершим работы и полностью откроем музей-заповедник. Реконструкция коснется музейных зданий, а их там семь, парка и знаменитых аксаковских прудов, где и были написаны его "Записки об уженье рыбы". Экспозиция будет также обновлена. В усадьбе многое сохранилось, но ее красота – главное достоинство. В свое время в силу объективных причин обветшали гидротехнические сооружения, реки ушли в другую сторону. Мы хотим, чтобы пруды сейчас сформировались в их историческом виде", – отметила Шевченко. С этими местами связана история семьи Аксаковых. Усадьба и село были основаны в 70-х годах XVIII века дедом писателя Степаном Аксаковым, купившим это имение. Сам Сергей Тимофеевич Аксаков провел здесь детские и юношеские годы, позже имение перешло его младшему брату. В 60-е годы ХХ века дом Аксаковых был разрушен, а в 1976 году в сохранившихся хозяйственных постройках открылся музей. В конце 80-х годов было принято решение о восстановлении дома Аксаковых, усадьбы и создании нового музея. Работы велись на основе старинных фотографий, документов и книг самого Аксакова – "Детские годы Багрова-внука" и "Семейная хроника". В 1991-1998 годах на старых фундаментах был воссоздан бревенчатый усадебный дом, в 2007 году заново устроен пруд, в 2011 – восстановлен парк. Сейчас в рамках ремонтно-реставрационных работ должны выполнить планировку барского и гостевого домов, открыть кладовые. Также появятся музеи природы и аленького цветочка. В рамках реконструкции на территории комплекса откроют кафе, благоустроят парковую зону и прилегающую территорию.
https://ria.ru/20230926/orenburg-1898709344.html
бугурусланский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898900516_3:0:700:523_1920x0_80_0_0_a0610e57e6ab57ce5cd95eb6cc40e9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бугурусланский район, туризм, сергей аксаков
Оренбургская область, Бугурусланский район, Туризм, Сергей Аксаков
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости
. Музей-заповедник писателя Сергея Аксакова
, который находится в Бугурусланском районе
Оренбургской области, откроют после реставрации и реконструкции в 2024 году, сообщила РИА Новости министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.
"Весной 2024 года мы завершим работы и полностью откроем музей-заповедник. Реконструкция коснется музейных зданий, а их там семь, парка и знаменитых аксаковских прудов, где и были написаны его "Записки об уженье рыбы". Экспозиция будет также обновлена. В усадьбе многое сохранилось, но ее красота – главное достоинство. В свое время в силу объективных причин обветшали гидротехнические сооружения, реки ушли в другую сторону. Мы хотим, чтобы пруды сейчас сформировались в их историческом виде", – отметила Шевченко.
Два национальных рекорда зарегистрировали в Оренбурге
С этими местами связана история семьи Аксаковых. Усадьба и село были основаны в 70-х годах XVIII века дедом писателя Степаном Аксаковым, купившим это имение. Сам Сергей Тимофеевич Аксаков провел здесь детские и юношеские годы, позже имение перешло его младшему брату. В 60-е годы ХХ века дом Аксаковых был разрушен, а в 1976 году в сохранившихся хозяйственных постройках открылся музей. В конце 80-х годов было принято решение о восстановлении дома Аксаковых, усадьбы и создании нового музея. Работы велись на основе старинных фотографий, документов и книг самого Аксакова – "Детские годы Багрова-внука" и "Семейная хроника". В 1991-1998 годах на старых фундаментах был воссоздан бревенчатый усадебный дом, в 2007 году заново устроен пруд, в 2011 – восстановлен парк.
Сейчас в рамках ремонтно-реставрационных работ должны выполнить планировку барского и гостевого домов, открыть кладовые. Также появятся музеи природы и аленького цветочка. В рамках реконструкции на территории комплекса откроют кафе, благоустроят парковую зону и прилегающую территорию.