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ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.09.2023
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:04
2023-09-27T03:04
2023-09-27T03:45
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 2.50 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикациях.Ранее представительство сообщало о десяти снарядах, выпущенных после полуночи по городу со стороны украинских войск.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230927/istoschenie-1898854195.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами
СЦКК: украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по ночному Донецку