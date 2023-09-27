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ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 27.09.2023 (обновлено: 03:45 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/obstrely-1898855004.html
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.09.2023
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:04
2023-09-27T03:45
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 2.50 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)&quot;, — говорится в публикациях.Ранее представительство сообщало о десяти снарядах, выпущенных после полуночи по городу со стороны украинских войск.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230927/istoschenie-1898854195.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами

СЦКК: украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по ночному Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 2.50 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикациях.

Ранее представительство сообщало о десяти снарядах, выпущенных после полуночи по городу со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОРоссияПроисшествия
 
 
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