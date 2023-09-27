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ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.09.2023

ВСУ второй раз за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T03:04

2023-09-27T03:04

2023-09-27T03:45

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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происшествия

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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 2.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 2.50 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикациях.Ранее представительство сообщало о десяти снарядах, выпущенных после полуночи по городу со стороны украинских войск.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230927/istoschenie-1898854195.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия