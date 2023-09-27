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ВСУ после полуночи выпустили 10 снарядов по Донецку
ВСУ после полуночи выпустили 10 снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.09.2023
ВСУ после полуночи выпустили 10 снарядов по Донецку
Украинские войска после полуночи выпустили 10 снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T02:12
2023-09-27T02:12
2023-09-27T02:12
специальная военная операция на украине
донецк
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донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска после полуночи выпустили 10 снарядов по Донецку, среди которых два кассетных, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 1:10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Затем с 1.20 по 1.35 было выпущено еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 1.45 украинские войска выпустили по городу два кассетных снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ после полуночи выпустили 10 снарядов по Донецку
СЦКК: украинские войска после полуночи выпустили 10 снарядов по Донецку