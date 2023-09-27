ВСУ обстреляли Донецк, пострадал мирный житель
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель
Скорая медицинская помощь. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Петровского района по улице Добровольского ранен мужчина 1973 года рождения", — уточнил глава города.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 16:55 войска противника выпустили по городу три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Киевские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
В последнее время украинские войска используют для обстрелов и кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.