https://ria.ru/20230927/obstrel-1899006994.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 27.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:16

2023-09-27T17:16

2023-09-27T17:16

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Петровский район - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кроме того, украинские войска с 16.00 по 16.30 выпустили в общей сложности еще девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ольгинке и Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия