https://ria.ru/20230927/obstrel-1898942345.html

При обстреле Донецка пострадал мужчина

При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 27.09.2023

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Водитель мусоровоза пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:48

2023-09-27T13:48

2023-09-27T13:48

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Водитель мусоровоза пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Петровского повреждена машина-мусоровоз. Ранен водитель, его анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230927/donetsk-1898879295.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия