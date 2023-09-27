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При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/obstrel-1898942345.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 27.09.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Водитель мусоровоза пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:48
2023-09-27T13:48
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Водитель мусоровоза пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Петровского повреждена машина-мусоровоз. Ранен водитель, его анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230927/donetsk-1898879295.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мэр Кулемзин: водитель мусоровоза пострадал при обстреле Донецка

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Водитель мусоровоза пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Петровского района по улице Петровского повреждена машина-мусоровоз. Ранен водитель, его анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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