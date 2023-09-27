https://ria.ru/20230927/obstrel-1898886422.html

Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ

Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023

Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ

Местный житель получил осколочные ранения при обстреле со стороны Украины села Большетроицкое Шебекинского городского округа, в тот момент он косил траву на... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:36

2023-09-27T10:36

2023-09-27T10:36

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Местный житель получил осколочные ранения при обстреле со стороны Украины села Большетроицкое Шебекинского городского округа, в тот момент он косил траву на участке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате обстрела в одном домовладении посекло крышу. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.Село Большетроицкое Шебекинского округа находится примерно в 10 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898692538.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр