https://ria.ru/20230927/obstrel-1898886422.html
Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ
Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ
Местный житель получил осколочные ранения при обстреле со стороны Украины села Большетроицкое Шебекинского городского округа, в тот момент он косил траву на... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:36
2023-09-27T10:36
2023-09-27T10:36
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Местный житель получил осколочные ранения при обстреле со стороны Украины села Большетроицкое Шебекинского городского округа, в тот момент он косил траву на участке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате обстрела в одном домовладении посекло крышу. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.Село Большетроицкое Шебекинского округа находится примерно в 10 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898692538.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ
Гладков: житель Шебекинского округа, косивший траву, пострадал при обстреле ВСУ