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Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/obstrel-1898886422.html
Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ
Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ
Местный житель получил осколочные ранения при обстреле со стороны Украины села Большетроицкое Шебекинского городского округа, в тот момент он косил траву на... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:36
2023-09-27T10:36
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Местный житель получил осколочные ранения при обстреле со стороны Украины села Большетроицкое Шебекинского городского округа, в тот момент он косил траву на участке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате обстрела в одном домовладении посекло крышу. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.Село Большетроицкое Шебекинского округа находится примерно в 10 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230926/bespilotniki-1898692538.html
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происшествия, россия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель белгородского села получил ранения при обстреле ВСУ

Гладков: житель Шебекинского округа, косивший траву, пострадал при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Местный житель получил осколочные ранения при обстреле со стороны Украины села Большетроицкое Шебекинского городского округа, в тот момент он косил траву на участке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший - мужчина в момент обстрела косил траву на участке. У пострадавшего осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате обстрела в одном домовладении посекло крышу. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.
Село Большетроицкое Шебекинского округа находится примерно в 10 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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