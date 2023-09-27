Рейтинг@Mail.ru
Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ" - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/obse-1898867802.html
Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ"
Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ" - РИА Новости, 27.09.2023
Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ"
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ", где нет места уважению обязательств и правилам РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:26
2023-09-27T08:26
в мире
россия
александр лукашевич
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ", где нет места уважению обязательств и правилам процедуры. "То, что наши оппоненты лукаво называют "креативной дипломатией", на самом деле является попыткой обойти главное, на чем построено ОБСЕ – принцип консенсуса. В последнее время, даже не утруждая себя попытками найти компромиссы и развязки, западный альянс взял курс на проведение "эрзац-мероприятий". Это грозит перерасти в создание "параллельной ОБСЕ", где нет места уважению принятых обязательств и правилам процедуры", - заявил в своем комментарии для РИА Новости Лукашевич. По его словам, все это несет в себе большие риски и может в конечном итоге ударить по любому государству: когда наступит принципиальный для той или иной страны момент, ее позицию просто проигнорируют. "Иллюзий быть не должно: у Запада никогда не было и не будет монополии на то, что происходит в ОБСЕ. Убежденность в обратном и является глубинной причиной, как принято говорить, кризиса идентичности Организации", - пояснил дипломат. Он отметил, что вера ряда стран в исключительность и безальтернативность западоцентричной модели восприятия мира разрушительна. "Такое упрощение игнорирует тенденции по формированию многополярного мира, которые набирают силу безотносительно того, что на этот счет думают в странах Запада", - заключил Лукашевич.
https://ria.ru/20230529/obse-1874786484.html
https://ria.ru/20230927/obse-1898856839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, александр лукашевич, обсе
В мире, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ"

Лукашевич допустил появления параллельной ОБСЕ без уважения обязательств

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ", где нет места уважению обязательств и правилам процедуры.
«
"То, что наши оппоненты лукаво называют "креативной дипломатией", на самом деле является попыткой обойти главное, на чем построено ОБСЕ – принцип консенсуса. В последнее время, даже не утруждая себя попытками найти компромиссы и развязки, западный альянс взял курс на проведение "эрзац-мероприятий". Это грозит перерасти в создание "параллельной ОБСЕ", где нет места уважению принятых обязательств и правилам процедуры", - заявил в своем комментарии для РИА Новости Лукашевич.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Финляндии допустили распад ОБСЕ
29 мая, 11:58
По его словам, все это несет в себе большие риски и может в конечном итоге ударить по любому государству: когда наступит принципиальный для той или иной страны момент, ее позицию просто проигнорируют.
«
"Иллюзий быть не должно: у Запада никогда не было и не будет монополии на то, что происходит в ОБСЕ. Убежденность в обратном и является глубинной причиной, как принято говорить, кризиса идентичности Организации", - пояснил дипломат.
Он отметил, что вера ряда стран в исключительность и безальтернативность западоцентричной модели восприятия мира разрушительна.
«
"Такое упрощение игнорирует тенденции по формированию многополярного мира, которые набирают силу безотносительно того, что на этот счет думают в странах Запада", - заключил Лукашевич.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Лукашевич рассказал, как Запад уклоняется от контактов в ОБСЕ
04:04
 
В миреРоссияАлександр ЛукашевичОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала