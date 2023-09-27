https://ria.ru/20230927/obse-1898867802.html

Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ"

Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ" - РИА Новости, 27.09.2023

Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ"

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ", где нет места уважению обязательств и правилам РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:26

2023-09-27T08:26

2023-09-27T08:26

в мире

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александр лукашевич

обсе

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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ", где нет места уважению обязательств и правилам процедуры. "То, что наши оппоненты лукаво называют "креативной дипломатией", на самом деле является попыткой обойти главное, на чем построено ОБСЕ – принцип консенсуса. В последнее время, даже не утруждая себя попытками найти компромиссы и развязки, западный альянс взял курс на проведение "эрзац-мероприятий". Это грозит перерасти в создание "параллельной ОБСЕ", где нет места уважению принятых обязательств и правилам процедуры", - заявил в своем комментарии для РИА Новости Лукашевич. По его словам, все это несет в себе большие риски и может в конечном итоге ударить по любому государству: когда наступит принципиальный для той или иной страны момент, ее позицию просто проигнорируют. "Иллюзий быть не должно: у Запада никогда не было и не будет монополии на то, что происходит в ОБСЕ. Убежденность в обратном и является глубинной причиной, как принято говорить, кризиса идентичности Организации", - пояснил дипломат. Он отметил, что вера ряда стран в исключительность и безальтернативность западоцентричной модели восприятия мира разрушительна. "Такое упрощение игнорирует тенденции по формированию многополярного мира, которые набирают силу безотносительно того, что на этот счет думают в странах Запада", - заключил Лукашевич.

https://ria.ru/20230529/obse-1874786484.html

https://ria.ru/20230927/obse-1898856839.html

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в мире, россия, александр лукашевич, обсе