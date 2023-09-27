Лукашевич рассказал, как деградирует площадка ОБСЕ
Лукашевич: диалог стран в ОБСЕ не прекращался, но сейчас площадка деградирует
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Диалог государств в ОБСЕ не прекращался никогда, но сейчас площадка деградирует, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
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"Диалог государств в ОБСЕ не прекращался никогда, даже в самые тяжелые кризисные времена. Например, в 1999 году на фоне варварских бомбежек Югославии странами НАТО дипломатическая работа в Вене не прерывалась. Это, в том числе, позволило стабилизировать обстановку", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
"На венской площадке эти страны с разными политическими и экономическими интересами, собственными ценностными и культурно-историческими установками тем не менее приходят к общему знаменателю по параметрам сосуществования. Основа работы организации – правило консенсуса при принятии решений. Оно отражает суверенное равенство всех государств-участников и означает, что даже самая маленькая страна может не допустить принятия решения, в котором не учтены ее интересы", - пояснил Лукашевич.
Он уточнил, что для этого все 57 стран ведут комплексные переговоры, находят точки соприкосновения и компромиссы.
"При этом важно понимать, что ОБСЕ – это не филиал НАТО и ЕС. Здесь нет "палочной дисциплины", чтобы всех принуждать к показному единомыслию. ОБСЕ предусматривает равновесное участие стран Евро-Атлантики и Евразии, где учет интересов друг друга - не пожелание, а аксиома. Сейчас этот важнейший дипломатический форум деградирует", - добавил дипломат.
По его словам, всем очевидно: не Россия десятилетиями приближает свою военную инфраструктуру к границам стран НАТО, а наоборот, североатлантический альянс воспользовался распадом СССР, чтобы освоить территории на Востоке, разместить на них свои базы и приблизить военную инфраструктуру вплотную к границам Российской Федерации, подвергая опасности таким образом мирное и безопасное развитие нашего общества.
"Слова, что "НАТО никому не угрожает", опровергаются реальными шагами альянса по наращиванию своего военного потенциала. К тому же за последние 30 лет НАТО осуществила ряд нелегитимных военных интервенций против суверенных государств, включая Югославию, Ирак, Ливию. Нельзя обеспечить свою безопасность за счет других. Это аксиома геополитики", - подчеркнул постпред.
Он отметил, что сейчас шторм, вызванный нарушением этого закона сообщающихся сосудов, захлестнул ОБСЕ.
"На фоне ситуации, связанной с Украиной, группа западных стран, прежде всего членов НАТО во главе с США, подрывают нормальное дипломатическое взаимодействие", - заключил Лукашевич.