https://ria.ru/20230927/moskva-1898957623.html

У москвича изъяли арсенал, включающий танковое орудие

У москвича изъяли арсенал, включающий танковое орудие - РИА Новости, 27.09.2023

У москвича изъяли арсенал, включающий танковое орудие

Жителя Москвы задержали за хранение арсенала в гараже: там было несколько сотен патронов, а также танковое орудие, противотанковые ружья и другие образцы,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:43

2023-09-27T14:43

2023-09-27T14:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жителя Москвы задержали за хранение арсенала в гараже: там было несколько сотен патронов, а также танковое орудие, противотанковые ружья и другие образцы, сообщает в среду столичная полиция. В числе прочего у 53-летнего подозреваемого изъяли более 380 граммов "метательного взрывчатого вещества – бездымного пороха промышленного изготовления". "При осмотре гаража на улице Василия Ботылева полицейские обнаружили и изъяли схожие с патронами предметы в количестве 828 штук, танковое орудие, противотанковые ружья, снаряды, гранаты, мины, электродетонаторы, электрические капсюли-воспламенители, осколок артиллерийской мины с тротилом, карабины, винтовку, банки с порохом, военные дымы и пиротехнику", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, дома у подозреваемого изъяли некие "предметы, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ". Возбуждены уголовные дела по двум статьям.

https://radiosputnik.ria.ru/20230927/otravlenie-1898949518.html

https://ria.ru/20230927/sud-1898899375.html

москва

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происшествия, москва