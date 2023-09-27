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В такси на востоке Москвы нашли тела двух человек - РИА Новости, 27.09.2023
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09:11 27.09.2023 (обновлено: 09:40 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/moskva-1898872603.html
В такси на востоке Москвы нашли тела двух человек
В такси на востоке Москвы нашли тела двух человек - РИА Новости, 27.09.2023
В такси на востоке Москвы нашли тела двух человек
Тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в припаркованном автомобиле такси на востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:11
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происшествия
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в припаркованном автомобиле такси на востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. "Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле такси на заднем сидении обнаружены тела 26-летнего водителя такси и его 23-летней знакомой без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. Отмечается, что тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Подчеркивается, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В такси на востоке Москвы нашли тела двух человек

На востоке Москвы в припаркованном автомобиле такси нашли тела двух человек

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramАвтомобиль такси, в котором были обнаружены тела двух молодых людей в Измайловском районе Москвы
Автомобиль такси, в котором были обнаружены тела двух молодых людей в Измайловском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Автомобиль такси, в котором были обнаружены тела двух молодых людей в Измайловском районе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в припаркованном автомобиле такси на востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
"Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле такси на заднем сидении обнаружены тела 26-летнего водителя такси и его 23-летней знакомой без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Подчеркивается, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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