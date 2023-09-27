https://ria.ru/20230927/moskva-1898872603.html

В такси на востоке Москвы нашли тела двух человек

В такси на востоке Москвы нашли тела двух человек - РИА Новости, 27.09.2023

В такси на востоке Москвы нашли тела двух человек

Тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в припаркованном автомобиле такси на востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:11

2023-09-27T09:11

2023-09-27T09:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в припаркованном автомобиле такси на востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. "Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле такси на заднем сидении обнаружены тела 26-летнего водителя такси и его 23-летней знакомой без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении. Отмечается, что тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Подчеркивается, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20230919/moskva-1897156960.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва