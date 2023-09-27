https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898949892.html

Захарова прокомментировала давление на партию "Возрождение" в Молдавии

Захарова прокомментировала давление на партию "Возрождение" в Молдавии - РИА Новости, 27.09.2023

Захарова прокомментировала давление на партию "Возрождение" в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что нет прямой связи между обысками у и.о. главы молдавской политсилы "Возрождение"... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:17

2023-09-27T14:17

2023-09-27T14:17

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что нет прямой связи между обысками у и.о. главы молдавской политсилы "Возрождение" Наталии Параской и ее встречи с ней, а также задалась вопросом о природе недавнего визита в страну американских представителей. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела обыски в домах Параски и других членов указанной партии по делу о незаконном, как утверждают прокуроры, ее финансировании. В тот же день парламент по запросу прокуратуры лишил депутатской неприкосновенности Александра Нестеровского и Ирину Лозован, являющихся членами партии "Возрождение", они были помещены под арест на 30 суток. По словам Параски арест членов партии - это политический заказ со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность". "Почему это грустно? Это касается очень многих кандидатов, политиков общественных деятелей, которые претендуют на реализацию права быть услышанными в современной Молдавии", - сказала она на брифинге в Москве на вопрос РИА Новости, не считает ли она связанными свою встречу с Параской и последовавших через несколько дней обысков и задержания нее и ее коллег. "К ним приходят с обысками, с арестами, их подвергают травле, это действительно грустно, печально, трагично", - добавила она. При этом официальный представитель российского МИД обратила внимание на то, что "в преддверии всеобщих местных выборов в Молдавии 5 ноября администрация США активно занялась реформированием молдавского сектора информационной безопасности, правоохранительной сферы". "Мы прекрасно понимаем, в чем истинная цель: нейтрализация российского информационного присутствия и создание просто полицейского инструментария для проамериканского режима в Кишиневе", - пояснила Захарова. Она отметила, что в Молдавию с 18 по 19 сентября были направлены делегации с представителями госдепартамента США и Бюро военно-политических вопросов. В этой связи официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, прошли ли уже обыски у тех политических государственных деятелей Молдавии, которые встречались с американскими представителями, или обыски проходят только у тех граждан, политиков, общественных деятелей Молдавии, которые встречаются с российскими представителями, общественными деятелями, журналистами. "Мне кажется, нужно проверить, чем те чиновники в правительстве Молдавии, которые встречались со спецпредставителями госдепартамента и Бюро военно-политических вопросов, нужно понять, что там происходит у них, что это за встречи, чем они закончились и что у них вообще происходит. Это если действовать в русле нынешнего режима в Кишиневе", - добавила она. Захарова отметила, что "по итогам этих визитов американцев был подписан меморандум о сотрудничестве по борьбе с иностранным манипулированием информацией", а также состоялась встреча с главой приграничной службы Молдавии. "А это все не является ли вмешательством в дела Молдавии перед выборами? А это все не является американским влиянием не просто на умы молдавского избирателя, а на тот инструментарий, который должен быть демократическим, а сейчас явно ангажирован западниками, работает на западные интересы?" - сказала она, добавив, "не стоит ли там, кто стоит на страже интересов Молдавии, проверить, с кем и по каким поводам встречались представители правительства Молдавии с этими американцами". "Я очень надеюсь, что нет прямой связи нашей встречи с Наталией Параской, что давление на партию "Возрождение" не связно с Россией, учитывая многолетнюю историю взаимоотношений наших стран, но я вижу, что происходит, и я вижу этот самый американский десант перед выборами в Молдавии, который непосредственно связан с теми сферами, которые регулируют предвыборную ситуацию в Молдавии, это нельзя не видеть", - сказала Захарова. Она выразила надежду, что "ситуация не станет предвестником политического кризиса и разрешится исключительно в правовом поле". "Я говорю и о Наталье Параске и о очень многих других общественных и политических деятелях Молдавии и в том числе и журналистах", - заключила она. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом российской Госдумы Леонидом Слуцким.

https://ria.ru/20230921/moldavia-1897905378.html

https://ria.ru/20230914/kishenev-1896328592.html

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молдавия, мария захарова, евразийский экономический союз, возрождение, сша, майя санду, в мире