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Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
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10:17 27.09.2023 (обновлено: 10:18 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html
Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией
Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что нынешняя глава республики Майя Санду в попытке угодить Западу пытается убедить... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:17
2023-09-27T10:18
россия
молдавия
игорь додон
майя санду
политика
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что нынешняя глава республики Майя Санду в попытке угодить Западу пытается убедить сограждан разрушить отношения с Россией. Ранее Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, но это ошибка, ведь Россия - тоже европейская ценность, и цену этой ошибки придется заплатить молдавскому народу. "Пытаясь угодить своим кураторам на Западе, Санду и ее партия фанатично пытаются убедить граждан, что, развивая отношения с Европейским союзом, США, мы должны разрушить отношения с нашим стратегическим партнером Россией, странами СНГ… Попытка сломать через колено тех, кто не разделяет политику властей, усугубила раскол среди граждан страны. Как свидетельствуют все опросы, в том числе и сделанные провластными социологами, большинство населения против разрыва с Россией и странами Содружества", - написал Додон. По его словам, каждую неделю правительство и парламент денонсируют соглашения со странами СНГ, из страны высылают российских дипломатов, предпринимают другие демарши. Додон полагает, что подобная политика спровоцировала "жесточайший кризис в экономике, невиданные за последние десятилетия скачок цен и инфляции, рост бедности, протесты населения". При этом экс-президент уверен, что многие молдавские политики уже подготовили себе место за пределами страны. "Граждан страны проводимая ими политика втягивания нейтральной Молдовы в конфликт на территории соседней страны ведет к трагедии, последствия которой неизмеримо больше, чем те, которые нам пришлось пережить за два года их правления. И я советую людям крепко об этом подумать, прежде чем отправиться на избирательные участки в ноябре", - заявил Додон, добавив, что на смену временщикам у власти придут государственники, которые восстановят отвечающее интересам народа стратегическое партнерство с Россией и другими странами СНГ. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html
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россия, молдавия, игорь додон, майя санду, политика
Россия, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Политика
Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией

Додон: Санду в попытке угодить Западу убеждает Молдавию поссориться с Россией

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что нынешняя глава республики Майя Санду в попытке угодить Западу пытается убедить сограждан разрушить отношения с Россией.
Ранее Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Молдавия усматривает в европейских ценностях, которые стремится продвигать, обязательное отрицание всего российского, но это ошибка, ведь Россия - тоже европейская ценность, и цену этой ошибки придется заплатить молдавскому народу.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
"Пытаясь угодить своим кураторам на Западе, Санду и ее партия фанатично пытаются убедить граждан, что, развивая отношения с Европейским союзом, США, мы должны разрушить отношения с нашим стратегическим партнером Россией, странами СНГ… Попытка сломать через колено тех, кто не разделяет политику властей, усугубила раскол среди граждан страны. Как свидетельствуют все опросы, в том числе и сделанные провластными социологами, большинство населения против разрыва с Россией и странами Содружества", - написал Додон. По его словам, каждую неделю правительство и парламент денонсируют соглашения со странами СНГ, из страны высылают российских дипломатов, предпринимают другие демарши. Додон полагает, что подобная политика спровоцировала "жесточайший кризис в экономике, невиданные за последние десятилетия скачок цен и инфляции, рост бедности, протесты населения". При этом экс-президент уверен, что многие молдавские политики уже подготовили себе место за пределами страны.
"Граждан страны проводимая ими политика втягивания нейтральной Молдовы в конфликт на территории соседней страны ведет к трагедии, последствия которой неизмеримо больше, чем те, которые нам пришлось пережить за два года их правления. И я советую людям крепко об этом подумать, прежде чем отправиться на избирательные участки в ноябре", - заявил Додон, добавив, что на смену временщикам у власти придут государственники, которые восстановят отвечающее интересам народа стратегическое партнерство с Россией и другими странами СНГ.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией, заявил Додон
2 сентября, 13:49
 
РоссияМолдавияИгорь ДодонМайя СандуПолитика
 
 
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