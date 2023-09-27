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Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны
Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны - РИА Новости, 27.09.2023
Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны
Руководители различных бизнес-направлений ПСБ вошли в число лидеров рейтинга "Tоп-1000 российских менеджеров", который составили Ассоциация менеджеров России и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:05
2023-09-27T17:05
2023-09-27T17:05
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководители различных бизнес-направлений ПСБ вошли в число лидеров рейтинга "Tоп-1000 российских менеджеров", который составили Ассоциация менеджеров России и Издательский дом "КоммерсантЪ", сообщает пресс-служба банка. Всего в рейтинг в категории "Коммерческие банки" вошли шесть представителей ПСБ, которых профессиональное сообщество оценило как самых эффективных управленцев, внесших существенный вклад в развитие России по итогам года. Заместитель председателя, руководитель юридического блока ПСБ Михаил Дорофеев получил стал лидером среди представителей банков в номинации "Топ-50 директоров по правовым вопросам". Второе место в "Топ-25 директоров по цифровой трансформации" заняла старший вице-президент, директор по цифровизации, сопровождению и поддержке корпоративного бизнеса ПСБ Анна Кабанова, говорится в сообщении. В тройку лучших менеджеров страны в номинациях "Топ-100 финансовых директоров", "Топ-50 директоров по информационным технологиям" и "Топ-50 директоров по корпоративному управлению" вошли главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий банка Никита Шамрай и руководитель аппарата председателя ПСБ Вадим Воронов, добавили в пресс-службе. Там сообщили, что в номинации "Топ-100 директоров по персоналу" в пятерку лучших снова вошла директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководители различных бизнес-направлений ПСБ вошли в число лидеров рейтинга "Tоп-1000 российских менеджеров", который составили Ассоциация менеджеров России и Издательский дом "КоммерсантЪ", сообщает пресс-служба банка.
Всего в рейтинг в категории "Коммерческие банки" вошли шесть представителей ПСБ, которых профессиональное сообщество оценило как самых эффективных управленцев, внесших существенный вклад в развитие России по итогам года.
Заместитель председателя, руководитель юридического блока ПСБ
Михаил Дорофеев получил стал лидером среди представителей банков в номинации "Топ-50 директоров по правовым вопросам". Второе место в "Топ-25 директоров по цифровой трансформации" заняла старший вице-президент, директор по цифровизации, сопровождению и поддержке корпоративного бизнеса ПСБ Анна Кабанова, говорится в сообщении.
В тройку лучших менеджеров страны в номинациях "Топ-100 финансовых директоров", "Топ-50 директоров по информационным технологиям" и "Топ-50 директоров по корпоративному управлению" вошли главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий банка Никита Шамрай и руководитель аппарата председателя ПСБ Вадим Воронов, добавили в пресс-службе.
Там сообщили, что в номинации "Топ-100 директоров по персоналу" в пятерку лучших снова вошла директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова.
ПСБ стал самым динамичным банком в сегменте дебетовых карт