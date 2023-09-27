https://ria.ru/20230927/menedzhery-1899003715.html

Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны

Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны - РИА Новости, 27.09.2023

Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны

Руководители различных бизнес-направлений ПСБ вошли в число лидеров рейтинга "Tоп-1000 российских менеджеров", который составили Ассоциация менеджеров России и... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:05

2023-09-27T17:05

2023-09-27T17:05

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Руководители различных бизнес-направлений ПСБ вошли в число лидеров рейтинга "Tоп-1000 российских менеджеров", который составили Ассоциация менеджеров России и Издательский дом "КоммерсантЪ", сообщает пресс-служба банка. Всего в рейтинг в категории "Коммерческие банки" вошли шесть представителей ПСБ, которых профессиональное сообщество оценило как самых эффективных управленцев, внесших существенный вклад в развитие России по итогам года. Заместитель председателя, руководитель юридического блока ПСБ Михаил Дорофеев получил стал лидером среди представителей банков в номинации "Топ-50 директоров по правовым вопросам". Второе место в "Топ-25 директоров по цифровой трансформации" заняла старший вице-президент, директор по цифровизации, сопровождению и поддержке корпоративного бизнеса ПСБ Анна Кабанова, говорится в сообщении. В тройку лучших менеджеров страны в номинациях "Топ-100 финансовых директоров", "Топ-50 директоров по информационным технологиям" и "Топ-50 директоров по корпоративному управлению" вошли главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий банка Никита Шамрай и руководитель аппарата председателя ПСБ Вадим Воронов, добавили в пресс-службе. Там сообщили, что в номинации "Топ-100 директоров по персоналу" в пятерку лучших снова вошла директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова.

https://ria.ru/20230921/bank-1897834437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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