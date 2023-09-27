https://ria.ru/20230927/meditsina-1898903477.html
Власти: почти 340 млрд рублей выделят на развитие красноярской медицины
Власти: почти 340 млрд рублей выделят на развитие красноярской медицины - РИА Новости, 27.09.2023
Власти: почти 340 млрд рублей выделят на развитие красноярской медицины
Правительство Красноярского края направит в течение трех лет на развитие медицины в региона почти 340 миллиардов рублей, в 2024 году расходы на здравоохранение... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:38
2023-09-27T11:38
2023-09-27T11:38
красноярский край
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Правительство Красноярского края направит в течение трех лет на развитие медицины в региона почти 340 миллиардов рублей, в 2024 году расходы на здравоохранение по сравнению с текущим годом вырастут на 13,8 миллиарда рублей - до 117 миллиардов, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края. "Утверждена государственная программа "Развитие здравоохранения". Объем финансирования отрасли составит 338 миллиардов рублей на три года. Расходы на здравоохранение в 2024 году увеличатся по сравнению с 2023 годом на 13,8 миллиарда рублей и составят более 117 миллиардов рублей. Запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение и заработную плату работников", - говорится в сообщении. Отмечается, что за три года запланировано спроектировать и построить 46 объектов капитального строительства, провести капитальный ремонт 80 объектов, возвести 93 фельдшерско-акушерских пунктов, купить более 1300 единиц медицинского оборудования, приобрести 101 единицу санитарного транспорта. Также средства будут направлены на обеспечение программы государственных гарантий, в том числе на лекарственное обеспечение жителей края, оказание им медицинской помощи, заработную плату медицинских работников, а также на материально-техническое обеспечение отрасли - строительство и ремонт объектов здравоохранения, обновление медицинского автопарка и оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения.
https://ria.ru/20230921/bolnitsa-1897713505.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, медицина
Красноярский край, Медицина
КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Правительство Красноярского края направит в течение трех лет на развитие медицины в региона почти 340 миллиардов рублей, в 2024 году расходы на здравоохранение по сравнению с текущим годом вырастут на 13,8 миллиарда рублей - до 117 миллиардов, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.
"Утверждена государственная программа "Развитие здравоохранения". Объем финансирования отрасли составит 338 миллиардов рублей на три года. Расходы на здравоохранение
в 2024 году увеличатся по сравнению с 2023 годом на 13,8 миллиарда рублей и составят более 117 миллиардов рублей. Запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение и заработную плату работников", - говорится в сообщении.
В красноярском райцентре построили лечебный корпус на 424 миллиона рублей
Отмечается, что за три года запланировано спроектировать и построить 46 объектов капитального строительства, провести капитальный ремонт 80 объектов, возвести 93 фельдшерско-акушерских пунктов, купить более 1300 единиц медицинского оборудования, приобрести 101 единицу санитарного транспорта.
Также средства будут направлены на обеспечение программы государственных гарантий, в том числе на лекарственное обеспечение жителей края, оказание им медицинской помощи, заработную плату медицинских работников, а также на материально-техническое обеспечение отрасли - строительство и ремонт объектов здравоохранения, обновление медицинского автопарка и оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения.