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Власти: почти 340 млрд рублей выделят на развитие красноярской медицины - РИА Новости, 27.09.2023
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11:38 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/meditsina-1898903477.html
Власти: почти 340 млрд рублей выделят на развитие красноярской медицины
Власти: почти 340 млрд рублей выделят на развитие красноярской медицины - РИА Новости, 27.09.2023
Власти: почти 340 млрд рублей выделят на развитие красноярской медицины
Правительство Красноярского края направит в течение трех лет на развитие медицины в региона почти 340 миллиардов рублей, в 2024 году расходы на здравоохранение... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:38
2023-09-27T11:38
красноярский край
медицина
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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Правительство Красноярского края направит в течение трех лет на развитие медицины в региона почти 340 миллиардов рублей, в 2024 году расходы на здравоохранение по сравнению с текущим годом вырастут на 13,8 миллиарда рублей - до 117 миллиардов, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края. "Утверждена государственная программа "Развитие здравоохранения". Объем финансирования отрасли составит 338 миллиардов рублей на три года. Расходы на здравоохранение в 2024 году увеличатся по сравнению с 2023 годом на 13,8 миллиарда рублей и составят более 117 миллиардов рублей. Запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение и заработную плату работников", - говорится в сообщении. Отмечается, что за три года запланировано спроектировать и построить 46 объектов капитального строительства, провести капитальный ремонт 80 объектов, возвести 93 фельдшерско-акушерских пунктов, купить более 1300 единиц медицинского оборудования, приобрести 101 единицу санитарного транспорта. Также средства будут направлены на обеспечение программы государственных гарантий, в том числе на лекарственное обеспечение жителей края, оказание им медицинской помощи, заработную плату медицинских работников, а также на материально-техническое обеспечение отрасли - строительство и ремонт объектов здравоохранения, обновление медицинского автопарка и оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения.
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красноярский край, медицина
Красноярский край, Медицина

Власти: почти 340 млрд рублей выделят на развитие красноярской медицины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Правительство Красноярского края направит в течение трех лет на развитие медицины в региона почти 340 миллиардов рублей, в 2024 году расходы на здравоохранение по сравнению с текущим годом вырастут на 13,8 миллиарда рублей - до 117 миллиардов, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.
"Утверждена государственная программа "Развитие здравоохранения". Объем финансирования отрасли составит 338 миллиардов рублей на три года. Расходы на здравоохранение в 2024 году увеличатся по сравнению с 2023 годом на 13,8 миллиарда рублей и составят более 117 миллиардов рублей. Запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение и заработную плату работников", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за три года запланировано спроектировать и построить 46 объектов капитального строительства, провести капитальный ремонт 80 объектов, возвести 93 фельдшерско-акушерских пунктов, купить более 1300 единиц медицинского оборудования, приобрести 101 единицу санитарного транспорта.
Также средства будут направлены на обеспечение программы государственных гарантий, в том числе на лекарственное обеспечение жителей края, оказание им медицинской помощи, заработную плату медицинских работников, а также на материально-техническое обеспечение отрасли - строительство и ремонт объектов здравоохранения, обновление медицинского автопарка и оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения.
 
Красноярский крайМедицина
 
 
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