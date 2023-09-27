https://ria.ru/20230927/mazut-1899030252.html

Чибис сообщил о компенсации стоимости мазута для Мурманской области

Чибис сообщил о компенсации стоимости мазута для Мурманской области - РИА Новости, 27.09.2023

Чибис сообщил о компенсации стоимости мазута для Мурманской области

Мурманская область получит средства, которые позволят компенсировать расходы на покупку мазута, что снизит нагрузку на региональный бюджет, поскольку цена на... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:39

2023-09-27T18:39

2023-09-27T19:43

мурманская область

мурманская область

россия

андрей чибис

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МУРМАНСК, 27 сен – РИА Новости. Мурманская область получит средства, которые позволят компенсировать расходы на покупку мазута, что снизит нагрузку на региональный бюджет, поскольку цена на топливо выросла в 3,5 раза с начала года, сообщил губернатора региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Владимир Владимирович Путин поручил компенсировать Мурманской области расходы за мазут. Этот вопрос детально рассматривался на совещании с членами правительства России под руководством президента. Только с начала года цена на мазут выросла в 3,5 раза. И до конца года мы дополнительно потратим 11 миллиардов рублей на его закупку", - написал Чибис. Он отметил, что без поддержки федерального бюджета дополнительные затраты региональной казны на прохождение всего текущего отопительного сезона 2023-2024 годов составят более 21 миллиарда рублей. "С коллегами из правительства страны мы рассматривали разные варианты, как сократить издержки нашего бюджета на мазут, пока не будет построен газопровод", - пояснил глава региона и поблагодарил президента РФ за поддержку в этом вопросе. "То, что Мурманская область заработала – у них дополнительные доходы есть 9 миллиардов рублей, – молодцы, значит команда хорошо работает. Но на мазуте они потеряют не 9, а 11 миллиардов рублей – по предварительным подсчетам. Надо смотреть, как им помочь", - сообщил Путин, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что глава государства пояснил, что федеральный бюджет получает доход от цен на нефть, а регион – нет, и обратился к коллегам из правительства России вместе с коллегами из регионов рассмотреть варианты. "Глава государства поручил правительству поддержать Мурманскую область и выделить соответствующую финансовую поддержку, чтобы деньги, которые мы получаем в качестве налогов, мы могли тратить на другие важные направления развития региона: образование, здравоохранение, благоустройство", – подчеркнул Чибис. Вопрос компенсации стоимости мазута Мурманской области системно прорабатывался главой региона в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также обсуждался в ходе двусторонней встречи с президентом, которая состоялась в рамках визита Путина в Мурманскую область в июле. Кроме того, в правительстве региона отмечают, что тарифы для населения не растут пропорционально росту стоимости мазута. Все издержки по росту цен берет на себя бюджет Мурманской области.

https://ria.ru/20230919/zavod-1897307961.html

https://ria.ru/20230918/proekt-1896976793.html

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мурманская область, россия, андрей чибис