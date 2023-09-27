https://ria.ru/20230927/mashina-1899044059.html
Пензенская область передала машину и квадроцикл бойцам в зону СВО
Пензенская область передала машину и квадроцикл бойцам в зону СВО - РИА Новости, 27.09.2023
Пензенская область передала машину и квадроцикл бойцам в зону СВО
Пензенская область передала автомобиль "Нива", квадроцикл, тепловые пушки, продукты и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:41
2023-09-27T19:41
2023-09-27T19:41
надежные люди
пензенская область
олег мельниченко
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780874189_81:0:1919:1034_1920x0_80_0_0_2c0f0cc2be634bc1bd475bd86c89896f.jpg
САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Пензенская область передала автомобиль "Нива", квадроцикл, тепловые пушки, продукты и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "Я рассказывал про "Нивы", которые мы закупили для наших бойцов. Одну из них сегодня мы отправили в зону СВО. Помимо нее, доставим на передовую квадроцикл, который в том числе необходим для эвакуации раненых с поля боя. Также погрузили тепловые пушки, которые так нужны в холода, спальные мешки, продукты питания, медикаменты. Огромное спасибо представителю нашего добровольческого отряда, который доставит груз бойцам", - написал Мельниченко. Глава региона поблагодарил представителей регионального отделения "Единой России" и неравнодушных жителей региона за регулярное участие в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим. "С командирами подразделений мы всегда находимся на связи, сразу узнаем о том, что нужно нашим бойцам на передовой, и отправляем им все необходимое. Уверен, что поддерживая наших военных, мы приближаем долгожданную победу", - добавил он.
https://ria.ru/20230927/avtomobili-1899009038.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780874189_311:0:1690:1034_1920x0_80_0_0_2593c8d15df6ccaca3e235475e2ca779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко, единая россия
Надежные люди, Пензенская область, Олег Мельниченко, Единая Россия
Пензенская область передала машину и квадроцикл бойцам в зону СВО
Пензенская область передала машину "Нива" и квадроцикл бойцам в зону СВО
САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости.
Пензенская область передала автомобиль "Нива", квадроцикл, тепловые пушки, продукты и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале
.
"Я рассказывал про "Нивы", которые мы закупили для наших бойцов. Одну из них сегодня мы отправили в зону СВО. Помимо нее, доставим на передовую квадроцикл, который в том числе необходим для эвакуации раненых с поля боя. Также погрузили тепловые пушки, которые так нужны в холода, спальные мешки, продукты питания, медикаменты. Огромное спасибо представителю нашего добровольческого отряда, который доставит груз бойцам", - написал Мельниченко.
Глава региона поблагодарил представителей регионального отделения "Единой России
" и неравнодушных жителей региона за регулярное участие в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим.
"С командирами подразделений мы всегда находимся на связи, сразу узнаем о том, что нужно нашим бойцам на передовой, и отправляем им все необходимое. Уверен, что поддерживая наших военных, мы приближаем долгожданную победу", - добавил он.
Более 40 автомобилей отправят власти Липецкой области бойцам СВО