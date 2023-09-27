https://ria.ru/20230927/mashina-1899044059.html

Пензенская область передала машину и квадроцикл бойцам в зону СВО

Пензенская область передала машину и квадроцикл бойцам в зону СВО - РИА Новости, 27.09.2023

Пензенская область передала машину и квадроцикл бойцам в зону СВО

Пензенская область передала автомобиль "Нива", квадроцикл, тепловые пушки, продукты и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:41

2023-09-27T19:41

2023-09-27T19:41

надежные люди

пензенская область

олег мельниченко

единая россия

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САРАТОВ, 27 сен - РИА Новости. Пензенская область передала автомобиль "Нива", квадроцикл, тепловые пушки, продукты и медикаменты бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "Я рассказывал про "Нивы", которые мы закупили для наших бойцов. Одну из них сегодня мы отправили в зону СВО. Помимо нее, доставим на передовую квадроцикл, который в том числе необходим для эвакуации раненых с поля боя. Также погрузили тепловые пушки, которые так нужны в холода, спальные мешки, продукты питания, медикаменты. Огромное спасибо представителю нашего добровольческого отряда, который доставит груз бойцам", - написал Мельниченко. Глава региона поблагодарил представителей регионального отделения "Единой России" и неравнодушных жителей региона за регулярное участие в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим. "С командирами подразделений мы всегда находимся на связи, сразу узнаем о том, что нужно нашим бойцам на передовой, и отправляем им все необходимое. Уверен, что поддерживая наших военных, мы приближаем долгожданную победу", - добавил он.

https://ria.ru/20230927/avtomobili-1899009038.html

пензенская область

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пензенская область, олег мельниченко, единая россия