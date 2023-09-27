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Мишустин поручил отследить соблюдение маркетплейсами прав потребителей - РИА Новости, 27.09.2023
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12:05 27.09.2023 (обновлено: 12:06 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/marketpleysy-1898908798.html
Мишустин поручил отследить соблюдение маркетплейсами прав потребителей
Мишустин поручил отследить соблюдение маркетплейсами прав потребителей - РИА Новости, 27.09.2023
Мишустин поручил отследить соблюдение маркетплейсами прав потребителей
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским обратил внимание на важность... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:05
2023-09-27T12:06
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
технологии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским обратил внимание на важность ответственного регулирования деятельности маркетплейсов в интересах защиты прав потребителей. Мишустин заявил, что цифровые платформы будут играть все более значимую роль в экономике страны. Он также напомнил, что в сентябре вступил в силу пятый антимонопольный пакет, который вводит ряд определенных ограничений в отношении и крупных маркетплейсов, и крупных агрегаторов. "Это перспективное направление, в основе которого именно инновационные решения, которые предприниматели наши так или иначе внедряют непосредственно в повседневную жизнь. Их применение не только удобно и комфортно, но и сулит для потребителя серьезную финансовую выгоду", - сказал Мишустин. "Поэтому нужно максимально ответственно подойти к регуляторике, к правоприменению, для того чтобы в первую очередь потребитель был защищен. И я хочу, чтобы вы эффективно с этим справлялись", - добавил премьер. В свою очередь глава ФАС рассказал о тех изменениях, которые вступили в силу с 1 сентября. "Это так называемый пятый антимонопольный пакет. Теперь в законе о защите конкуренции установлена совокупность условий, при наличии которых владелец цифровой платформы будет считаться занимающим доминирующее положение… При несоблюдении цифровыми платформами запретов на злоупотребление доминирующим положением, соответственно, будут приниматься меры антимонопольного реагирования", - указал Шаскольский.
https://ria.ru/20230926/pochta-1898677759.html
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михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика, технологии
Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика, Технологии
Мишустин поручил отследить соблюдение маркетплейсами прав потребителей

Мишустин поручил проконтролировать соблюдение маркетплейсами прав потребителей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским обратил внимание на важность ответственного регулирования деятельности маркетплейсов в интересах защиты прав потребителей.
Мишустин заявил, что цифровые платформы будут играть все более значимую роль в экономике страны. Он также напомнил, что в сентябре вступил в силу пятый антимонопольный пакет, который вводит ряд определенных ограничений в отношении и крупных маркетплейсов, и крупных агрегаторов.
Почтовый ящик - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Маркетплейсы предложили альтернативу платежу в пользу "Почты России"
26 сентября, 11:52
"Это перспективное направление, в основе которого именно инновационные решения, которые предприниматели наши так или иначе внедряют непосредственно в повседневную жизнь. Их применение не только удобно и комфортно, но и сулит для потребителя серьезную финансовую выгоду", - сказал Мишустин.
"Поэтому нужно максимально ответственно подойти к регуляторике, к правоприменению, для того чтобы в первую очередь потребитель был защищен. И я хочу, чтобы вы эффективно с этим справлялись", - добавил премьер.
В свою очередь глава ФАС рассказал о тех изменениях, которые вступили в силу с 1 сентября.
"Это так называемый пятый антимонопольный пакет. Теперь в законе о защите конкуренции установлена совокупность условий, при наличии которых владелец цифровой платформы будет считаться занимающим доминирующее положение… При несоблюдении цифровыми платформами запретов на злоупотребление доминирующим положением, соответственно, будут приниматься меры антимонопольного реагирования", - указал Шаскольский.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты экспорта
30 августа, 12:16
 
Михаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЭкономикаТехнологии
 
 
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