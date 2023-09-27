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"Зеленский врал": в Польше высказались о смертельной ошибке ВСУ
"Зеленский врал": в Польше высказались о смертельной ошибке ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
"Зеленский врал": в Польше высказались о смертельной ошибке ВСУ
Владимир Зеленский знал, что украинская ракета убила двух человек в Люблинском воеводстве, написал польский активист и священник Тадеуш Исакович-Залесский в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T04:54
2023-09-27T04:54
2023-09-27T04:54
в мире
польша
украина
люблинское воеводство
владимир зеленский
анджей дуда
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский знал, что украинская ракета убила двух человек в Люблинском воеводстве, написал польский активист и священник Тадеуш Исакович-Залесский в соцсети X."В вопросе трагической гибели двух граждан Республики Польша президент Зеленский с самого начала лгал. Но, несмотря на это, Анджей Дуда наградил его с большой помпезностью орденом Белого орла", — возмутился он.Ранее газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на источники в польском следствии, что ракета, упавшая в ноябре 2022 года на юго-востоке страны и убившая двух человек, принадлежала ПВО ВСУ.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский тогда заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту. Как позднее сообщил президент Дуда, никаких доказательств этого нет, но высока вероятность, что ракета принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные.
https://ria.ru/20230927/vykhodka-1898849887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, люблинское воеводство, владимир зеленский, анджей дуда, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Люблинское воеводство, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Вооруженные силы Украины
"Зеленский врал": в Польше высказались о смертельной ошибке ВСУ
Активист Исакович-Залесский: Зеленский врал о ракете, убившей двух поляков