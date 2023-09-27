https://ria.ru/20230927/lozh-1898857716.html

"Зеленский врал": в Польше высказались о смертельной ошибке ВСУ

"Зеленский врал": в Польше высказались о смертельной ошибке ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023

"Зеленский врал": в Польше высказались о смертельной ошибке ВСУ

Владимир Зеленский знал, что украинская ракета убила двух человек в Люблинском воеводстве, написал польский активист и священник Тадеуш Исакович-Залесский в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T04:54

2023-09-27T04:54

2023-09-27T04:54

в мире

польша

украина

люблинское воеводство

владимир зеленский

анджей дуда

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863161264_0:13:2291:1302_1920x0_80_0_0_079e6237ff8ed455148935a5d48eb9d9.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский знал, что украинская ракета убила двух человек в Люблинском воеводстве, написал польский активист и священник Тадеуш Исакович-Залесский в соцсети X."В вопросе трагической гибели двух граждан Республики Польша президент Зеленский с самого начала лгал. Но, несмотря на это, Анджей Дуда наградил его с большой помпезностью орденом Белого орла", — возмутился он.Ранее газета Rzeczpospolita сообщила со ссылкой на источники в польском следствии, что ракета, упавшая в ноябре 2022 года на юго-востоке страны и убившая двух человек, принадлежала ПВО ВСУ.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский тогда заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту. Как позднее сообщил президент Дуда, никаких доказательств этого нет, но высока вероятность, что ракета принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные.

https://ria.ru/20230927/vykhodka-1898849887.html

польша

украина

люблинское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина, люблинское воеводство, владимир зеленский, анджей дуда, вооруженные силы украины