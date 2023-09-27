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Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2023
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке
Жизнеобеспечение практически всех регионов Дальневосточного федерального округа может быть нарушено на этой неделе из-за порывов ветра скоростью до 25 метров в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:13
2023-09-27T03:13
2023-09-27T03:13
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жизнеобеспечение практически всех регионов Дальневосточного федерального округа может быть нарушено на этой неделе из-за порывов ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, в республиках Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальском, Приморском и Камчатском краях, на юге Хабаровского края, в Сахалинской и Амурской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Как полагают эксперты института, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду, а также прогнозируемые осадки от 25 до 35 миллиметров.
https://ria.ru/20230926/opasnost-1898614705.html
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происшествия, дальний восток, камчатский край, хабаровский край, внии гочс, россия
Происшествия, Дальний Восток, Камчатский край, Хабаровский край, ВНИИ ГОЧС, Россия
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке
ВНИИ ГОЧС: ливни могут нарушить жизнеобеспечение всех регионов Дальнего Востока