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Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2023
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03:13 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/livni-1898855330.html
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2023
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке
Жизнеобеспечение практически всех регионов Дальневосточного федерального округа может быть нарушено на этой неделе из-за порывов ветра скоростью до 25 метров в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:13
2023-09-27T03:13
происшествия
дальний восток
камчатский край
хабаровский край
внии гочс
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жизнеобеспечение практически всех регионов Дальневосточного федерального округа может быть нарушено на этой неделе из-за порывов ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, в республиках Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальском, Приморском и Камчатском краях, на юге Хабаровского края, в Сахалинской и Амурской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Как полагают эксперты института, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду, а также прогнозируемые осадки от 25 до 35 миллиметров.
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происшествия, дальний восток, камчатский край, хабаровский край, внии гочс, россия
Происшествия, Дальний Восток, Камчатский край, Хабаровский край, ВНИИ ГОЧС, Россия
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение на Дальнем Востоке

ВНИИ ГОЧС: ливни могут нарушить жизнеобеспечение всех регионов Дальнего Востока

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя
Девушка переходит дорогу во время дождя - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит дорогу во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жизнеобеспечение практически всех регионов Дальневосточного федерального округа может быть нарушено на этой неделе из-за порывов ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На текущей неделе ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, в республиках Саха (Якутия), Бурятия, Забайкальском, Приморском и Камчатском краях, на юге Хабаровского края, в Сахалинской и Амурской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Как полагают эксперты института, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать порывы ветра до 25 метров в секунду, а также прогнозируемые осадки от 25 до 35 миллиметров.
 
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