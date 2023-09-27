https://ria.ru/20230927/lekarstva-1899058579.html

Кубань попросила Госдуму ускорить обеспечение лекарствами отдаленных сел

Кубань попросила Госдуму ускорить обеспечение лекарствами отдаленных сел - РИА Новости, 27.09.2023

Кубань попросила Госдуму ускорить обеспечение лекарствами отдаленных сел

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к председателю комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадме Башанкаеву, чтобы... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T21:04

2023-09-27T21:04

2023-09-27T21:46

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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к председателю комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадме Башанкаеву, чтобы ускорить узаконивание использования передвижных аптечных пунктов в отдаленных и труднодоступных селах, сообщили в пресс-службе заксобрания. "Кубанские депутаты приняли обращение к председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Бадме Башанкаеву по вопросу правового регулирования розничной торговли лекарственными препаратами в целях обеспечения ими жителей малочисленных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с использованием мобильных (передвижных) аптечных пунктов", - говорится в сообщении. По мнению парламентариев, узаконить передвижные формы торговли медикаментами необходимо для того, чтобы решить проблему лекарственного обеспечения в сельской местности и удаленных районах, потому что иначе это сделать "практически невозможно". "В нашем крае более 2,5 миллиона человек проживают в сельской местности, из них определенная часть – в малых населенных пунктах. Предлагаемые нами меры помогут улучшить лекарственное обеспечение отдаленных поселков, где зачастую нет не только соответствующих помещений, но и квалифицированных специалистов нужного профиля, а значит – сохранить их жизнь и здоровье в случае неожиданной болезни, когда необходимо быстрое применение каких-либо медикаментов. Сегодня их жители ездят покупать лекарства за многие километры, а это и дополнительные траты денег и времени, к тому же не всем пожилым людям это по силам. В таких местах не человек должен идти к аптеке, а аптека – к человеку", – считает председатель краснодарского заксобрания Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20230927/vypuskniki-1898890897.html

https://ria.ru/20230927/kuban-1898959853.html

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краснодарский край, россия, госдума рф