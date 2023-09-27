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Кубань попросила Госдуму ускорить обеспечение лекарствами отдаленных сел
Кубань попросила Госдуму ускорить обеспечение лекарствами отдаленных сел - РИА Новости, 27.09.2023
Кубань попросила Госдуму ускорить обеспечение лекарствами отдаленных сел
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к председателю комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадме Башанкаеву, чтобы... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:04
2023-09-27T21:04
2023-09-27T21:46
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КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к председателю комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадме Башанкаеву, чтобы ускорить узаконивание использования передвижных аптечных пунктов в отдаленных и труднодоступных селах, сообщили в пресс-службе заксобрания. "Кубанские депутаты приняли обращение к председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Бадме Башанкаеву по вопросу правового регулирования розничной торговли лекарственными препаратами в целях обеспечения ими жителей малочисленных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с использованием мобильных (передвижных) аптечных пунктов", - говорится в сообщении. По мнению парламентариев, узаконить передвижные формы торговли медикаментами необходимо для того, чтобы решить проблему лекарственного обеспечения в сельской местности и удаленных районах, потому что иначе это сделать "практически невозможно". "В нашем крае более 2,5 миллиона человек проживают в сельской местности, из них определенная часть – в малых населенных пунктах. Предлагаемые нами меры помогут улучшить лекарственное обеспечение отдаленных поселков, где зачастую нет не только соответствующих помещений, но и квалифицированных специалистов нужного профиля, а значит – сохранить их жизнь и здоровье в случае неожиданной болезни, когда необходимо быстрое применение каких-либо медикаментов. Сегодня их жители ездят покупать лекарства за многие километры, а это и дополнительные траты денег и времени, к тому же не всем пожилым людям это по силам. В таких местах не человек должен идти к аптеке, а аптека – к человеку", – считает председатель краснодарского заксобрания Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20230927/vypuskniki-1898890897.html
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краснодарский край, россия, госдума рф
Краснодарский край, Россия, Госдума РФ, Краснодарский край
Кубань попросила Госдуму ускорить обеспечение лекарствами отдаленных сел
Кубань попросила Госдуму ускорить обеспечение лекарствами отдаленных сел
КРАСНОДАР, 27 сен – РИА Новости.
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обратились к председателю комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадме Башанкаеву, чтобы ускорить узаконивание использования передвижных аптечных пунктов в отдаленных и труднодоступных селах, сообщили в пресс-службе
заксобрания.
"Кубанские депутаты приняли обращение к председателю комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Бадме Башанкаеву по вопросу правового регулирования розничной торговли лекарственными препаратами в целях обеспечения ими жителей малочисленных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с использованием мобильных (передвижных) аптечных пунктов", - говорится в сообщении.
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По мнению парламентариев, узаконить передвижные формы торговли медикаментами необходимо для того, чтобы решить проблему лекарственного обеспечения в сельской местности и удаленных районах, потому что иначе это сделать "практически невозможно".
"В нашем крае более 2,5 миллиона человек проживают в сельской местности, из них определенная часть – в малых населенных пунктах. Предлагаемые нами меры помогут улучшить лекарственное обеспечение отдаленных поселков, где зачастую нет не только соответствующих помещений, но и квалифицированных специалистов нужного профиля, а значит – сохранить их жизнь и здоровье в случае неожиданной болезни, когда необходимо быстрое применение каких-либо медикаментов. Сегодня их жители ездят покупать лекарства за многие километры, а это и дополнительные траты денег и времени, к тому же не всем пожилым людям это по силам. В таких местах не человек должен идти к аптеке, а аптека – к человеку", – считает председатель краснодарского заксобрания Юрий Бурлачко.
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