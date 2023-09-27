https://ria.ru/20230927/kuzbass-1898882729.html

Дополнительные доходы бюджета Кузбасса направят на приоритетные программы

Дополнительные доходы бюджета Кузбасса направят на приоритетные программы - РИА Новости, 27.09.2023

Дополнительные доходы бюджета Кузбасса направят на приоритетные программы

Дополнительные доходы бюджета Кузбасса направят на приоритетные программы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба правительства региона РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:21

2023-09-27T10:21

2023-09-27T10:21

сергей цивилев

экономика

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 сен – РИА Новости. Дополнительные доходы бюджета Кузбасса направят на приоритетные программы социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "На заседании законодательного собрания Кузбасса депутаты приняли изменения в закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". По поручению главы региона Сергея Цивилева соответствующий законопроект парламентариям представил первый заместитель председателя правительства Кузбасса – министр финансов Игорь Малахов. Плановые показатели доходной части бюджета увеличены на 21 миллиард рублей и составили 252 миллиарда рублей. Средства будут направлены на приоритетные направления социально-экономического развития региона", – говорится в сообщении. "Несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию и санкции западных стран, ведущие предприятия региона смогли обеспечить стабильные налоговые отчисления в бюджет Кузбасса. Дополнительные средства мы направим на приоритетные социальные направления, развитие которых прежде всего важно для людей, — образование, здравоохранение, ЖКХ, а также на обновление пассажирского транспорта", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что большая часть увеличенных расходов будет направлена на реализацию государственных программ. Из них 1,9 миллиарда рублей — на госпрограмму "Развитие здравоохранения Кузбасса", в том числе на приобретение льготных лекарственных средств и укрепление материально-технической базы медицинских организаций. 1,8 миллиарда рублей дополнительно выделят по программе "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса". В частности, эти деньги направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В рамках программы "Развитие системы образования Кузбасса" около 2 миллиардов дополнительных средств пойдут на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение учебного оборудования и мебели в образовательные организации, а также на социальную поддержку учителей, которые устраиваются на работу в сельской местности. Также бюджетные ассигнования увеличены на переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт Юргинской городской больницы. По госпрограмме "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" в бюджете дополнительно предусмотрено 1,6 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей направят на обновление пассажирского транспорта. На эти средства планируется приобрести 112 автобусов, которые будут работать на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, с 1 сентября в регионе на 10% повышена заработная плата педагогам дошкольного, школьного и дополнительного образования, работникам культуры, социальным работникам, врачам, среднему и младшему персоналу учреждений здравоохранения. На эти цели в областном бюджете до конца 2023 года предусмотрено более 2 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230926/zhivotnovody-1898682240.html

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сергей цивилев, экономика, кемеровская область