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"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 27.09.2023 (обновлено: 07:19 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/krym-1898857396.html
"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым
"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым - РИА Новости, 27.09.2023
"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым
Читатели британского издания Daily Express посмеялись над заявлением бывшего советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате Крыма. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T04:16
2023-09-27T07:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express посмеялись над заявлением бывшего советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате Крыма.По словам Волковского, бывший командующий сил НАТО в Европе рассказал ему, что завоевание российского полуострова Киевом — "дело времени"."Посмотрите в глаза реальности, Украина едва может захватить маленькую деревню и удержать ее", — написал пользователь chasarmo."Можно подумать, что российские войска остановятся после слов "источников в НАТО", — напомнил Kurkku."Раз у Украины все настолько хорошо, то ей больше не придется паразитировать на британских налогоплательщиках", — сыронизировал nottavog.Обычная украинская пропаганда. &lt;…&gt; посмотрите на карту ­— у них никакого прогресса", — отметил пользователь steifel."Только что видел на Би-би-си карту территорий, отбитых Украиной во время "весеннего" наступления. Хм, ракетные удары не особо с этим помогают", — обратил внимание andersonross.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины

"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express посмеялись над заявлением бывшего советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате Крыма.
По словам Волковского, бывший командующий сил НАТО в Европе рассказал ему, что завоевание российского полуострова Киевом — "дело времени".
«
"Посмотрите в глаза реальности, Украина едва может захватить маленькую деревню и удержать ее", — написал пользователь chasarmo.
"Можно подумать, что российские войска остановятся после слов "источников в НАТО", — напомнил Kurkku.
"Раз у Украины все настолько хорошо, то ей больше не придется паразитировать на британских налогоплательщиках", — сыронизировал nottavog.
Обычная украинская пропаганда. <…> посмотрите на карту ­— у них никакого прогресса", — отметил пользователь steifel.
«
"Только что видел на Би-би-си карту территорий, отбитых Украиной во время "весеннего" наступления. Хм, ракетные удары не особо с этим помогают", — обратил внимание andersonross.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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