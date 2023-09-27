"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express посмеялись над заявлением бывшего советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате Крыма.
По словам Волковского, бывший командующий сил НАТО в Европе рассказал ему, что завоевание российского полуострова Киевом — "дело времени".
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"Посмотрите в глаза реальности, Украина едва может захватить маленькую деревню и удержать ее", — написал пользователь chasarmo.
"Можно подумать, что российские войска остановятся после слов "источников в НАТО", — напомнил Kurkku.
"Раз у Украины все настолько хорошо, то ей больше не придется паразитировать на британских налогоплательщиках", — сыронизировал nottavog.
Обычная украинская пропаганда. <…> посмотрите на карту — у них никакого прогресса", — отметил пользователь steifel.
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"Только что видел на Би-би-си карту территорий, отбитых Украиной во время "весеннего" наступления. Хм, ракетные удары не особо с этим помогают", — обратил внимание andersonross.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.