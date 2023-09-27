https://ria.ru/20230927/krym-1898857396.html

"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым

"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым - РИА Новости, 27.09.2023

"Посмотрите на карту". В Британии высмеяли попытку Украины захватить Крым

Читатели британского издания Daily Express посмеялись над заявлением бывшего советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате Крыма. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T04:16

2023-09-27T04:16

2023-09-27T07:19

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express посмеялись над заявлением бывшего советника Верховной Рады Украины Николая Волковского о захвате Крыма.По словам Волковского, бывший командующий сил НАТО в Европе рассказал ему, что завоевание российского полуострова Киевом — "дело времени"."Посмотрите в глаза реальности, Украина едва может захватить маленькую деревню и удержать ее", — написал пользователь chasarmo."Можно подумать, что российские войска остановятся после слов "источников в НАТО", — напомнил Kurkku."Раз у Украины все настолько хорошо, то ей больше не придется паразитировать на британских налогоплательщиках", — сыронизировал nottavog.Обычная украинская пропаганда. <…> посмотрите на карту ­— у них никакого прогресса", — отметил пользователь steifel."Только что видел на Би-би-си карту территорий, отбитых Украиной во время "весеннего" наступления. Хм, ракетные удары не особо с этим помогают", — обратил внимание andersonross.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230926/krym-1898708838.html

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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины