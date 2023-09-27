https://ria.ru/20230927/krasnodon-1898875180.html
Глава ЛНР взял под контроль устранение последствий обстрела Краснодона
Глава ЛНР взял под контроль устранение последствий обстрела Краснодона - РИА Новости, 27.09.2023
Глава ЛНР взял под контроль устранение последствий обстрела Краснодона
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник напивал в Telegram-канале, что взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:32
2023-09-27T09:32
2023-09-27T09:32
специальная военная операция на украине
происшествия
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
краснодон
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник напивал в Telegram-канале, что взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона. В понедельник в администрации Краснодона сообщили, что в городе прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях были прекращены занятия. Представитель Следственного комитета России позже сообщил, что два человека погибли, трое получили ранения в результате удара ВСУ по городу. Пасечник отмечал, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а детей из ближайших школ и детских садов эвакуировали домой. "Дал поручение администрации города Краснодона совместно с профильными республиканскими ведомствами приступить к оценке объемов восстановительных работ после случившегося происшествия в городе", - сообщил Пасечник. Он подчеркнул, что к восстановительным работам присоединились специалисты регионов-шефов. "На помощь краснодонцам вышли бригады Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, Республики Коми, Ульяновской области. Спасибо братским регионам за помощь", - дополнил глава ЛНР. По словам Пасечника, для обеспечения безопасности четыре школы Краснодона временно перевели на дистанционное обучение. "Как только все последствия будут устранены и помещения восстановлены, дети вернутся в классы. Ставлю задачу всем республиканским ведомствам и администрации города в максимально короткие сроки провести все работы и начать учебный процесс. Ситуацию буду держать на личном контроле", - отметил он.
https://ria.ru/20230923/borba-1898267891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, луганская народная республика, краснодон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Краснодон
Глава ЛНР взял под контроль устранение последствий обстрела Краснодона
Пасечник взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник напивал в Telegram-канале
, что взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона.
В понедельник в администрации Краснодона сообщили, что в городе прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях были прекращены занятия. Представитель Следственного комитета России позже сообщил, что два человека погибли, трое получили ранения в результате удара ВСУ по городу. Пасечник отмечал, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а детей из ближайших школ и детских садов эвакуировали домой.
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"Дал поручение администрации города Краснодона совместно с профильными республиканскими ведомствами приступить к оценке объемов восстановительных работ после случившегося происшествия в городе", - сообщил Пасечник.
Он подчеркнул, что к восстановительным работам присоединились специалисты регионов-шефов.
«
"На помощь краснодонцам вышли бригады Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, Республики Коми, Ульяновской области. Спасибо братским регионам за помощь", - дополнил глава ЛНР.
По словам Пасечника, для обеспечения безопасности четыре школы Краснодона временно перевели на дистанционное обучение.
"Как только все последствия будут устранены и помещения восстановлены, дети вернутся в классы. Ставлю задачу всем республиканским ведомствам и администрации города в максимально короткие сроки провести все работы и начать учебный процесс. Ситуацию буду держать на личном контроле", - отметил он.
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