https://ria.ru/20230927/krasnodon-1898875180.html

Глава ЛНР взял под контроль устранение последствий обстрела Краснодона

Глава ЛНР взял под контроль устранение последствий обстрела Краснодона - РИА Новости, 27.09.2023

Глава ЛНР взял под контроль устранение последствий обстрела Краснодона

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник напивал в Telegram-канале, что взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:32

2023-09-27T09:32

2023-09-27T09:32

специальная военная операция на украине

происшествия

леонид пасечник

вооруженные силы украины

луганская народная республика

краснодон

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник напивал в Telegram-канале, что взял под личный контроль устранение последствий обстрела Краснодона. В понедельник в администрации Краснодона сообщили, что в городе прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях были прекращены занятия. Представитель Следственного комитета России позже сообщил, что два человека погибли, трое получили ранения в результате удара ВСУ по городу. Пасечник отмечал, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а детей из ближайших школ и детских садов эвакуировали домой. "Дал поручение администрации города Краснодона совместно с профильными республиканскими ведомствами приступить к оценке объемов восстановительных работ после случившегося происшествия в городе", - сообщил Пасечник. Он подчеркнул, что к восстановительным работам присоединились специалисты регионов-шефов. "На помощь краснодонцам вышли бригады Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, Республики Коми, Ульяновской области. Спасибо братским регионам за помощь", - дополнил глава ЛНР. По словам Пасечника, для обеспечения безопасности четыре школы Краснодона временно перевели на дистанционное обучение. "Как только все последствия будут устранены и помещения восстановлены, дети вернутся в классы. Ставлю задачу всем республиканским ведомствам и администрации города в максимально короткие сроки провести все работы и начать учебный процесс. Ситуацию буду держать на личном контроле", - отметил он.

https://ria.ru/20230923/borba-1898267891.html

https://ria.ru/20230925/svo-1898009764.html

луганская народная республика

краснодон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, луганская народная республика, краснодон