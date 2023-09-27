https://ria.ru/20230927/kotelnaya-1898925057.html

Воробьев: котельная в Королеве увеличит мощности до конца года

Воробьев: котельная в Королеве увеличит мощности до конца года - РИА Новости, 27.09.2023

Воробьев: котельная в Королеве увеличит мощности до конца года

Котельная в Королеве "Новые Подлипки" увеличит мощности до конца года, это позволит охватить еще 160 домов и 45 тысяч жителей, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:59

2023-09-27T12:59

2023-09-27T12:59

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московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Котельная в Королеве "Новые Подлипки" увеличит мощности до конца года, это позволит охватить еще 160 домов и 45 тысяч жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Котельную "Новые Подлипки" сдадим до конца года - увеличим мощности, чтобы охватить еще 160 домов и 45 тысяч жителей. Сейчас готовность 73%. Планируем запустить ее в этом отопительном сезоне, и закончить модернизацию 900 метров теплотрассы от котельной", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. По словам губернатора, в Королеве в работе сейчас находится новая котельная "Пионерская", которая питает 60, а также обеспечивает водой более 18 тысяч жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу. "Оборудование поставили современное и надежное, поэтому проблем быть не должно", - добавил глава региона. На 90% готов обновленный 1 километр теплотрассы от котельной "Самаровка". Котельная охватывает 60 тысяч человек и 17 соцобъектов. "В 2024-2026 годах переложим коммуникации всей центральной и старой части города - шесть магистральных трасс и 16 километров сетей", - сказал Воробьев.

https://realty.ria.ru/20230926/kotelnaya-1898733276.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), жкх, королев