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Воробьев: котельная в Королеве увеличит мощности до конца года
Воробьев: котельная в Королеве увеличит мощности до конца года - РИА Новости, 27.09.2023
Воробьев: котельная в Королеве увеличит мощности до конца года
Котельная в Королеве "Новые Подлипки" увеличит мощности до конца года, это позволит охватить еще 160 домов и 45 тысяч жителей, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:59
2023-09-27T12:59
2023-09-27T12:59
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Котельная в Королеве "Новые Подлипки" увеличит мощности до конца года, это позволит охватить еще 160 домов и 45 тысяч жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Котельную "Новые Подлипки" сдадим до конца года - увеличим мощности, чтобы охватить еще 160 домов и 45 тысяч жителей. Сейчас готовность 73%. Планируем запустить ее в этом отопительном сезоне, и закончить модернизацию 900 метров теплотрассы от котельной", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. По словам губернатора, в Королеве в работе сейчас находится новая котельная "Пионерская", которая питает 60, а также обеспечивает водой более 18 тысяч жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу. "Оборудование поставили современное и надежное, поэтому проблем быть не должно", - добавил глава региона. На 90% готов обновленный 1 километр теплотрассы от котельной "Самаровка". Котельная охватывает 60 тысяч человек и 17 соцобъектов. "В 2024-2026 годах переложим коммуникации всей центральной и старой части города - шесть магистральных трасс и 16 километров сетей", - сказал Воробьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), жкх, королев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Королев
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Котельная в Королеве "Новые Подлипки" увеличит мощности до конца года, это позволит охватить еще 160 домов и 45 тысяч жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Котельную "Новые Подлипки" сдадим до конца года - увеличим мощности, чтобы охватить еще 160 домов и 45 тысяч жителей. Сейчас готовность 73%. Планируем запустить ее в этом отопительном сезоне, и закончить модернизацию 900 метров теплотрассы от котельной", - отметил Воробьев
в своем официальном Telegram-канале.
По словам губернатора, в Королеве в работе сейчас находится новая котельная "Пионерская", которая питает 60, а также обеспечивает водой более 18 тысяч жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу. "Оборудование поставили современное и надежное, поэтому проблем быть не должно", - добавил глава региона.
На 90% готов обновленный 1 километр теплотрассы от котельной "Самаровка". Котельная охватывает 60 тысяч человек и 17 соцобъектов.
"В 2024-2026 годах переложим коммуникации всей центральной и старой части города - шесть магистральных трасс и 16 километров сетей", - сказал Воробьев.
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