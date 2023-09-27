https://ria.ru/20230927/kosovo-1898924063.html
Глава Минобороны Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в Косово
Глава Минобороны Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в Косово - РИА Новости, 27.09.2023
Глава Минобороны Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в Косово
Власти Сербии разочарованы бездействием контингента НАТО в Косово (KFOR) в ходе вооруженных столкновений сербов с косовоалбанской полицией в прошедшее... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:56
2023-09-27T12:56
2023-09-27T12:56
сербия
приштина
косово
нато
евросоюз
милош вучевич
обострение ситуации на границе косово и сербии
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БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. Власти Сербии разочарованы бездействием контингента НАТО в Косово (KFOR) в ходе вооруженных столкновений сербов с косовоалбанской полицией в прошедшее воскресенье на севере края, заявил в эфире Радио и телевидения Сербии сербский министр обороны Милош Вучевич. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений. Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. "Режим (косовского "премьера" Альбина – ред.) Курти провозгласил весь север зоной антитеррористической операции, что им позволяет поступать вопреки всем правилам и процедурам. Вопрос не только в гонениях, стрельбе, буквальном убийстве сербов, но и во вторжениях в дома, издевательствах, массовых задержаниях, продолжении всего того, что месяцами устраивают сербам", - заявил глава минобороны в эфире Радио и телевидения Сербии. Вучевич несколько раз повторил о том, кто позволил Приштине ввести косовоалбанскую полицию с юга края на населенный сербами север вопреки Брюссельским соглашениям. "Сербия хотела бы и ожидала, не говоря уже о том, что мы в значительной мере разочарованы реакцией KFOR. По-нашему, KFOR должен был быть задействован в тот же момент, они первые, кто реагируют в таких ситуациях, и предотвратить дальнейшее кровопролитие и людские жертвы", - указал министр обороны Сербии. По его словам, на место столкновения сразу должны были выйти сотрудники миссии ЕС по верховенству закона EULEX при поддержке KFOR, "который должен был остановить дальнейшую стрельбу", у контингента НАТО есть база недалеко от Баньске. "Они (KFOR) вышли на место событий, но стояли со стороны и позволили, чтобы развернутые албанские полицейские продолжили охоту на сербов в районе Баньске", - указал Вучевич. Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила накануне о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края. Общее число взятых под стражу сербов достигло восьми. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.
https://ria.ru/20230924/serbiya-1898371491.html
https://ria.ru/20230925/kosovo-1898571666.html
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сербия, приштина, косово, нато, евросоюз, милош вучевич, обострение ситуации на границе косово и сербии
Сербия, Приштина, Косово, НАТО, Евросоюз, Милош Вучевич, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
Глава Минобороны Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в Косово
Глава МО Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в столкновениях в Косово
БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости.
Власти Сербии разочарованы бездействием контингента НАТО в Косово (KFOR) в ходе вооруженных столкновений сербов с косовоалбанской полицией в прошедшее воскресенье на севере края, заявил в эфире
Радио и телевидения Сербии сербский министр обороны Милош Вучевич.
Прокуратура самопровозглашенной республики Косово
сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине
провести расследование гибели участников столкновений.
Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии.
"Режим (косовского "премьера" Альбина – ред.) Курти провозгласил весь север зоной антитеррористической операции, что им позволяет поступать вопреки всем правилам и процедурам. Вопрос не только в гонениях, стрельбе, буквальном убийстве сербов, но и во вторжениях в дома, издевательствах, массовых задержаниях, продолжении всего того, что месяцами устраивают сербам", - заявил глава минобороны в эфире Радио и телевидения Сербии.
Вучевич несколько раз повторил о том, кто позволил Приштине ввести косовоалбанскую полицию с юга края на населенный сербами север вопреки Брюссельским соглашениям.
"Сербия хотела бы и ожидала, не говоря уже о том, что мы в значительной мере разочарованы реакцией KFOR. По-нашему, KFOR должен был быть задействован в тот же момент, они первые, кто реагируют в таких ситуациях, и предотвратить дальнейшее кровопролитие и людские жертвы", - указал министр обороны Сербии.
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По его словам, на место столкновения сразу должны были выйти сотрудники миссии ЕС
по верховенству закона EULEX при поддержке KFOR, "который должен был остановить дальнейшую стрельбу", у контингента НАТО есть база недалеко от Баньске.
"Они (KFOR) вышли на место событий, но стояли со стороны и позволили, чтобы развернутые албанские полицейские продолжили охоту на сербов в районе Баньске", - указал Вучевич.
Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила накануне о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края. Общее число взятых под стражу сербов достигло восьми.
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МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград
возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.
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