https://ria.ru/20230927/kosovo-1898924063.html

Глава Минобороны Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в Косово

Глава Минобороны Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в Косово - РИА Новости, 27.09.2023

Глава Минобороны Сербии разочаровался бездействием миссии НАТО в Косово

Власти Сербии разочарованы бездействием контингента НАТО в Косово (KFOR) в ходе вооруженных столкновений сербов с косовоалбанской полицией в прошедшее... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:56

2023-09-27T12:56

2023-09-27T12:56

сербия

приштина

косово

нато

евросоюз

милош вучевич

обострение ситуации на границе косово и сербии

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БЕЛГРАД, 27 сен – РИА Новости. Власти Сербии разочарованы бездействием контингента НАТО в Косово (KFOR) в ходе вооруженных столкновений сербов с косовоалбанской полицией в прошедшее воскресенье на севере края, заявил в эфире Радио и телевидения Сербии сербский министр обороны Милош Вучевич. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила в понедельник об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений. Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. "Режим (косовского "премьера" Альбина – ред.) Курти провозгласил весь север зоной антитеррористической операции, что им позволяет поступать вопреки всем правилам и процедурам. Вопрос не только в гонениях, стрельбе, буквальном убийстве сербов, но и во вторжениях в дома, издевательствах, массовых задержаниях, продолжении всего того, что месяцами устраивают сербам", - заявил глава минобороны в эфире Радио и телевидения Сербии. Вучевич несколько раз повторил о том, кто позволил Приштине ввести косовоалбанскую полицию с юга края на населенный сербами север вопреки Брюссельским соглашениям. "Сербия хотела бы и ожидала, не говоря уже о том, что мы в значительной мере разочарованы реакцией KFOR. По-нашему, KFOR должен был быть задействован в тот же момент, они первые, кто реагируют в таких ситуациях, и предотвратить дальнейшее кровопролитие и людские жертвы", - указал министр обороны Сербии. По его словам, на место столкновения сразу должны были выйти сотрудники миссии ЕС по верховенству закона EULEX при поддержке KFOR, "который должен был остановить дальнейшую стрельбу", у контингента НАТО есть база недалеко от Баньске. "Они (KFOR) вышли на место событий, но стояли со стороны и позволили, чтобы развернутые албанские полицейские продолжили охоту на сербов в районе Баньске", - указал Вучевич. Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила накануне о задержании еще двух подозреваемых в связи с перестрелкой в воскресенье в селе Баньска и обнаружении арсенала с оружием на севере края. Общее число взятых под стражу сербов достигло восьми. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Один из задержанных в воскресенье был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Ему и еще одному сербу определена мера ареста в 30 дней. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.

https://ria.ru/20230924/serbiya-1898371491.html

https://ria.ru/20230925/kosovo-1898571666.html

https://ria.ru/20230926/vuchich-1898717873.html

сербия

приштина

косово

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сербия, приштина, косово, нато, евросоюз, милош вучевич, обострение ситуации на границе косово и сербии