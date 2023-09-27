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Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова - РИА Новости, 27.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:10 27.09.2023 (обновлено: 15:21 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/kontsert-1898966220.html
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова - РИА Новости, 27.09.2023
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова
Президент России Владимир Путин в четверг посетит концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:10
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культура
расул гамзатов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого сентября Владимир Путин посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230908/gamzatov-1894486893.html
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расул гамзатов, владимир путин
Культура, Расул Гамзатов, Владимир Путин
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова

Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Расула Гамзатова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать восьмого сентября Владимир Путин посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова", - говорится в сообщении.
Поэт Расул Гамзатов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Биография Расула Гамзатова
8 сентября, 02:30
 
КультураРасул ГамзатовВладимир Путин
 
 
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