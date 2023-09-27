https://ria.ru/20230927/kontsert-1898966220.html
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова - РИА Новости, 27.09.2023
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова
Президент России Владимир Путин в четверг посетит концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:10
2023-09-27T15:10
2023-09-27T15:21
культура
расул гамзатов
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг посетит концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого сентября Владимир Путин посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230908/gamzatov-1894486893.html
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расул гамзатов, владимир путин
Культура, Расул Гамзатов, Владимир Путин
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Гамзатова
Путин посетит концерт, посвященный столетию со дня рождения Расула Гамзатова