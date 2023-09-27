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Захарова заявила о продолжении контактов Москвы и Еревана - РИА Новости, 27.09.2023
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12:14 27.09.2023 (обновлено: 12:25 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/kontakty-1898911790.html
Захарова заявила о продолжении контактов Москвы и Еревана
Захарова заявила о продолжении контактов Москвы и Еревана - РИА Новости, 27.09.2023
Захарова заявила о продолжении контактов Москвы и Еревана
Контакты России и Армении продолжаются на различных уровнях, Москва надеется, что ее сигналы будут услышаны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:14
2023-09-27T12:25
россия
армения
мария захарова
политика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Контакты России и Армении продолжаются на различных уровнях, Москва надеется, что ее сигналы будут услышаны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (контакты - ред.) продолжаются на различных уровнях. Мы рассчитываем, что наши сигналы будут услышаны и восприняты должным образом", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях"."Мы исходим из того, что все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран", - отметила дипломат.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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россия, армения, мария захарова, политика
Россия, Армения, Мария Захарова, Политика
Захарова заявила о продолжении контактов Москвы и Еревана

Захарова: контакты Москвы и Еревана продолжаются на различных уровнях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Контакты России и Армении продолжаются на различных уровнях, Москва надеется, что ее сигналы будут услышаны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Они (контакты - ред.) продолжаются на различных уровнях. Мы рассчитываем, что наши сигналы будут услышаны и восприняты должным образом", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях".
«
"Мы исходим из того, что все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран", - отметила дипломат.
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