https://ria.ru/20230927/kontakty-1898911790.html

Захарова заявила о продолжении контактов Москвы и Еревана

Захарова заявила о продолжении контактов Москвы и Еревана - РИА Новости, 27.09.2023

Захарова заявила о продолжении контактов Москвы и Еревана

Контакты России и Армении продолжаются на различных уровнях, Москва надеется, что ее сигналы будут услышаны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:14

2023-09-27T12:14

2023-09-27T12:25

россия

армения

мария захарова

политика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Контакты России и Армении продолжаются на различных уровнях, Москва надеется, что ее сигналы будут услышаны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (контакты - ред.) продолжаются на различных уровнях. Мы рассчитываем, что наши сигналы будут услышаны и восприняты должным образом", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что Россия всегда "бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была инициатором их обострений, делала максимально для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях"."Мы исходим из того, что все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран", - отметила дипломат.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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россия, армения, мария захарова, политика