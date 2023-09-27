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В Финляндии рассмотрят в парламенте закрытие консульства России - РИА Новости, 27.09.2023
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07:21 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/konsulstvo-1898863539.html
В Финляндии рассмотрят в парламенте закрытие консульства России
В Финляндии рассмотрят в парламенте закрытие консульства России - РИА Новости, 27.09.2023
В Финляндии рассмотрят в парламенте закрытие консульства России
Гражданская инициатива с требованием о закрытии консульства России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) достигла необходимых 50 тысяч голосов и РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:21
2023-09-27T07:21
в мире
финляндия
аландские острова
россия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен - РИА Новости. Гражданская инициатива с требованием о закрытии консульства России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) достигла необходимых 50 тысяч голосов и поступит в парламент Финляндии, сообщается на сайте гражданских инициатив страны. По данным на 7.00 мск, инициатива набрала 50051 подпись граждан. "Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", - говорится в описании инициативы. С 1 октября в России будет работать одно дипломатическое представительство Финляндии (посольство в Москве). В то время как у России два дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов. Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году. Консульство РФ (ранее - СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов. Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт является онлайн-службой министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис является бесплатным, доступным и безопасным в использовании. Он доступен на финском и шведском языках.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898717236.html
https://ria.ru/20230925/konsulstvo-1898482460.html
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в мире, финляндия, аландские острова, россия, нато
В мире, Финляндия, Аландские острова, Россия, НАТО
В Финляндии рассмотрят в парламенте закрытие консульства России

В Финляндии инициатива о закрытии консульства России поступит в парламент

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен - РИА Новости. Гражданская инициатива с требованием о закрытии консульства России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) достигла необходимых 50 тысяч голосов и поступит в парламент Финляндии, сообщается на сайте гражданских инициатив страны.
По данным на 7.00 мск, инициатива набрала 50051 подпись граждан.
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"Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", - говорится в описании инициативы.
С 1 октября в России будет работать одно дипломатическое представительство Финляндии (посольство в Москве). В то время как у России два дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.
Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже.
Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. На сайте Министерства иностранных дел Финляндии говорится, что тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов, так называемый Аландский договор.
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После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году.
Консульство РФ (ранее - СССР) работает в Мариехамне с 1940 года и осуществляет контроль над соблюдением договора о демилитаризации Аландских островов.
Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт является онлайн-службой министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис является бесплатным, доступным и безопасным в использовании. Он доступен на финском и шведском языках.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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В миреФинляндияАландские островаРоссияНАТО
 
 
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