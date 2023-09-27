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СМИ: Пекин начал масштабно исправлять ошибки на вывесках для иностранцев - РИА Новости, 27.09.2023
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Туризм
 
12:26 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/kitay-1898914585.html
СМИ: Пекин начал масштабно исправлять ошибки на вывесках для иностранцев
СМИ: Пекин начал масштабно исправлять ошибки на вывесках для иностранцев - РИА Новости, 27.09.2023
СМИ: Пекин начал масштабно исправлять ошибки на вывесках для иностранцев
Власти китайской столицы запустили приложение, с помощью которого можно исправлять ошибки на информационных вывесках на иностранном языке, сообщает издание... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:26
2023-09-27T12:26
туризм
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технологии
пекин
китай
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти китайской столицы запустили приложение, с помощью которого можно исправлять ошибки на информационных вывесках на иностранном языке, сообщает издание "Ханьцю шибао". Управление иностранных дел народного правительства Пекина разместило на платформе WeChat специальное приложение. С помощью него можно исправлять ошибки в написании иностранных слов, встречающихся в публичных местах, например, на вывесках в музеях или на железнодорожных станциях. Технология работает так, что пользователи могут загрузить фотографию с неправильным правописанием или переводом, в дальнейшем ошибка будет проанализирована и исправлена. Как отмечает издание, раньше городские жители жаловались на некорректный перевод с китайского на английский, изменяющий смысл вывески. Например, вместо фразы "Будьте осторожны, не упадите в воду" иностранцы читали "Падайте в воду осторожно". Пользователи сети положительно оценивают инициативу, утверждая, что она показывает Пекин как по-настоящему глобальный город. По данным местных СМИ, во время национальных выходных, посвященных празднику Середины осени Чжунцюцзе и Дню образования КНР, Пекин посетит более 12,8 миллионов человек, в том числе иностранцев. Праздничная неделя продлится с 29 сентября по 6 октября.
https://ria.ru/20230926/kitay-1898639559.html
https://ria.ru/20230927/opros-1898908319.html
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в мире, технологии, пекин, китай, wechat
Туризм, В мире, Технологии, Пекин, Китай, WeChat
СМИ: Пекин начал масштабно исправлять ошибки на вывесках для иностранцев

GT: Пекин запустил программу по исправлению ошибок на вывесках для иностранцев

© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти китайской столицы запустили приложение, с помощью которого можно исправлять ошибки на информационных вывесках на иностранном языке, сообщает издание "Ханьцю шибао".
Управление иностранных дел народного правительства Пекина разместило на платформе WeChat специальное приложение. С помощью него можно исправлять ошибки в написании иностранных слов, встречающихся в публичных местах, например, на вывесках в музеях или на железнодорожных станциях. Технология работает так, что пользователи могут загрузить фотографию с неправильным правописанием или переводом, в дальнейшем ошибка будет проанализирована и исправлена.
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Как отмечает издание, раньше городские жители жаловались на некорректный перевод с китайского на английский, изменяющий смысл вывески. Например, вместо фразы "Будьте осторожны, не упадите в воду" иностранцы читали "Падайте в воду осторожно". Пользователи сети положительно оценивают инициативу, утверждая, что она показывает Пекин как по-настоящему глобальный город.
По данным местных СМИ, во время национальных выходных, посвященных празднику Середины осени Чжунцюцзе и Дню образования КНР, Пекин посетит более 12,8 миллионов человек, в том числе иностранцев. Праздничная неделя продлится с 29 сентября по 6 октября.
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