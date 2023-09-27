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В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки - РИА Новости, 27.09.2023
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12:06 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/kanaki-1898909013.html
В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки
В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки - РИА Новости, 27.09.2023
В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки
В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Севастополя Константин Канаки, сообщило посольство России в Афинах в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:06
2023-09-27T12:06
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общество
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АФИНЫ, 27 сен – РИА Новости. В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Севастополя Константин Канаки, сообщило посольство России в Афинах в своем Telegram-канале. "Со скорбью узнали о кончине ветерана Великой Отечественной войны Константина Георгиевича Канаки, проживавшего в г. Афины", - написало посольство. В сентябре 1941 года Канаки в возрасте 18 лет был призван на военную службу Севастопольским военным комиссариатом в звании рядовой. До марта 1942 года участвовал в обороне города-героя Севастополя в составе 136-го армейского запасного стрелкового полка. "В 2020 году, в Год Памяти и Славы, ветерану была вручена медаль "За оборону Севастополя", которой Константин Георгиевич был награждён указом президиума Верховного совета СССР от 22 декабря 1942 года, но своевременно не получил её", - сообщило посольство. "Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека", - говорится в сообщении. Канаки несколько дней не дожил до 100-летия – он родился 29 сентября 1923 года. Год назад с 99-летием ветерана поздравили российский военный атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько и сотрудники атташата. Как рассказал тогда РИА Новости генерал Приходько, от имени посольства России, от имени посла Российской Федерации, от имени атташата ветерана поздравили с днем рождения и вручили ему подарки, в том числе командирские часы и свитер со звездой. По словам атташе, в ответном слове ветеран пожелал России победить фашизм на Украине.
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россия, греция, общество
Россия, Греция, Общество
В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки

Ветеран ВОВ Константин Канаки умер в Греции за два дня до столетнего юбилея

© Фото : Πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα/TelegramКонстантин Георгиевич Канаки во время вручения медали "За оборону Севастополя" в 2020 году
Константин Георгиевич Канаки во время вручения медали За оборону Севастополя в 2020 году - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα/Telegram
Константин Георгиевич Канаки во время вручения медали "За оборону Севастополя" в 2020 году. Архивное фото
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АФИНЫ, 27 сен – РИА Новости. В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Севастополя Константин Канаки, сообщило посольство России в Афинах в своем Telegram-канале.
«
"Со скорбью узнали о кончине ветерана Великой Отечественной войны Константина Георгиевича Канаки, проживавшего в г. Афины", - написало посольство.
В сентябре 1941 года Канаки в возрасте 18 лет был призван на военную службу Севастопольским военным комиссариатом в звании рядовой. До марта 1942 года участвовал в обороне города-героя Севастополя в составе 136-го армейского запасного стрелкового полка. "В 2020 году, в Год Памяти и Славы, ветерану была вручена медаль "За оборону Севастополя", которой Константин Георгиевич был награждён указом президиума Верховного совета СССР от 22 декабря 1942 года, но своевременно не получил её", - сообщило посольство.
"Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека", - говорится в сообщении.
Канаки несколько дней не дожил до 100-летия – он родился 29 сентября 1923 года. Год назад с 99-летием ветерана поздравили российский военный атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько и сотрудники атташата. Как рассказал тогда РИА Новости генерал Приходько, от имени посольства России, от имени посла Российской Федерации, от имени атташата ветерана поздравили с днем рождения и вручили ему подарки, в том числе командирские часы и свитер со звездой. По словам атташе, в ответном слове ветеран пожелал России победить фашизм на Украине.
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