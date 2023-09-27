https://ria.ru/20230927/kanaki-1898909013.html

В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки

В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки - РИА Новости, 27.09.2023

В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны Константин Канаки

В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Севастополя Константин Канаки, сообщило посольство России в Афинах в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:06

2023-09-27T12:06

2023-09-27T12:06

россия

греция

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898907179_0:61:878:555_1920x0_80_0_0_83a4bc368b2f0dee7740e606bf9458fb.jpg

АФИНЫ, 27 сен – РИА Новости. В Греции умер ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Севастополя Константин Канаки, сообщило посольство России в Афинах в своем Telegram-канале. "Со скорбью узнали о кончине ветерана Великой Отечественной войны Константина Георгиевича Канаки, проживавшего в г. Афины", - написало посольство. В сентябре 1941 года Канаки в возрасте 18 лет был призван на военную службу Севастопольским военным комиссариатом в звании рядовой. До марта 1942 года участвовал в обороне города-героя Севастополя в составе 136-го армейского запасного стрелкового полка. "В 2020 году, в Год Памяти и Славы, ветерану была вручена медаль "За оборону Севастополя", которой Константин Георгиевич был награждён указом президиума Верховного совета СССР от 22 декабря 1942 года, но своевременно не получил её", - сообщило посольство. "Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека", - говорится в сообщении. Канаки несколько дней не дожил до 100-летия – он родился 29 сентября 1923 года. Год назад с 99-летием ветерана поздравили российский военный атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько и сотрудники атташата. Как рассказал тогда РИА Новости генерал Приходько, от имени посольства России, от имени посла Российской Федерации, от имени атташата ветерана поздравили с днем рождения и вручили ему подарки, в том числе командирские часы и свитер со звездой. По словам атташе, в ответном слове ветеран пожелал России победить фашизм на Украине.

https://ria.ru/20230509/aktsiya-1870667886.html

россия

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, греция, общество