https://ria.ru/20230927/kanada-1898912552.html
В канадской оппозиции высказались о скандале с эсэсовцем
В канадской оппозиции высказались о скандале с эсэсовцем - РИА Новости, 27.09.2023
В канадской оппозиции высказались о скандале с эсэсовцем
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр заявил, что репутация Канады подорвана из-за скандала, связанного с визитом в палату украинского эсесовца Ярослава... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:20
2023-09-27T12:20
2023-09-27T12:23
в мире
джастин трюдо
канада
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр заявил, что репутация Канады подорвана из-за скандала, связанного с визитом в палату украинского эсесовца Ярослава Хунки, он также возмутился тем, что премьер-министр страны Джастин Трюдо два дня подряд не отвечал на вопросы о произошедшем. Как отмечает телеканал, во вторник, когда спикер палаты общин Канады Энтони Рота проводил совещание с партийными лидерами страны на фоне сообщений о своей возможной отставке, Трюдо присутствовал на заседании кабинета министров, после чего отправился в Торонто на встречу "у камина" с производителями автомобильных запчастей. "Где премьер-министр? Почему он скрывается? ...Репутация нашей страны подорвана. Выйдет ли он и извинится за беспорядок, которому он поспособствовал?" - приводит канадский телеканал CBC слова Пуальевра. Лидер канадской оппозиции назвал произошедшее "дипломатическим конфузом". По его словам, люди "в кофейнях, спортивных залах, на предприятиях и в конференц-залах по всему миру" читают о "масштабном и скандальном позоре". В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола именно премьера, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".
https://ria.ru/20230927/kanada-1898911231.html
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в мире, джастин трюдо, канада, владимир зеленский
В мире, Джастин Трюдо, Канада, Владимир Зеленский
В канадской оппозиции высказались о скандале с эсэсовцем
В канадской оппозиции заявили, что скандал с эсэсовцем подорвал репутацию страны
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр заявил
, что репутация Канады подорвана из-за скандала, связанного с визитом в палату украинского эсесовца Ярослава Хунки, он также возмутился тем, что премьер-министр страны Джастин Трюдо два дня подряд не отвечал на вопросы о произошедшем.
Как отмечает телеканал, во вторник, когда спикер палаты общин Канады Энтони Рота проводил совещание с партийными лидерами страны на фоне сообщений о своей возможной отставке, Трюдо присутствовал на заседании кабинета министров, после чего отправился в Торонто
на встречу "у камина" с производителями автомобильных запчастей.
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"Где премьер-министр? Почему он скрывается? ...Репутация нашей страны подорвана. Выйдет ли он и извинится за беспорядок, которому он поспособствовал?" - приводит канадский телеканал CBC слова Пуальевра.
Лидер канадской оппозиции назвал произошедшее "дипломатическим конфузом". По его словам, люди "в кофейнях, спортивных залах, на предприятиях и в конференц-залах по всему миру" читают о "масштабном и скандальном позоре".
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского
был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от Трюдо. По его словам, за выбор гостей отвечала служба протокола именно премьера, и никто из парламентариев не мог знать о "темном прошлом" Хунки. Пуальевр заявил, что "Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает".
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