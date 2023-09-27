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Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца-эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023
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22:50 27.09.2023 (обновлено: 08:29 28.09.2023)
https://ria.ru/20230927/izvinenie-1899069225.html
Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца-эсэсовца
Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца-эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023
Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца-эсэсовца
Канада по дипломатическим каналам направила Владимиру Зеленскому и украинскому народу извинения за чествование в парламенте престарелого украинца-эсэсовца,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-27T22:50
2023-09-28T08:29
в мире
украина
джастин трюдо
владимир зеленский
канада
ярослав хунка
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Канада по дипломатическим каналам направила Владимиру Зеленскому и украинскому народу извинения за чествование в парламенте престарелого украинца-эсэсовца, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, выступая в парламенте. "Мы продолжим тесно работать с правительством Украины для защиты их территориальной целостности и суверенитета против жестокого вторжения России", — заявил он.На вопрос депутатов, готов ли он извиниться перед Зеленским от своего имени, премьер-министр ответил, что уже сделал это от лица "парламентариев и канадцев". Трюдо пояснил, что украинские гости заслужили извинений, поскольку их поставили в неудобное положение. При этом премьер несколько раз повторил, что "российская пропаганда" воспользовалась ситуацией для обоснования специальной военной операции на Украине. На прошлой неделе Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе добровольческой дивизии CC "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку. Зеленский ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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в мире, украина, джастин трюдо, владимир зеленский, канада, ярослав хунка
В мире, Украина, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Канада, Ярослав Хунка
Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца-эсэсовца

Трюдо: перед Зеленским по дипканалам извинились за чествование эсэсовца

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Канада по дипломатическим каналам направила Владимиру Зеленскому и украинскому народу извинения за чествование в парламенте престарелого украинца-эсэсовца, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, выступая в парламенте.
"Мы продолжим тесно работать с правительством Украины для защиты их территориальной целостности и суверенитета против жестокого вторжения России", — заявил он.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
26 сентября, 08:00
На вопрос депутатов, готов ли он извиниться перед Зеленским от своего имени, премьер-министр ответил, что уже сделал это от лица "парламентариев и канадцев".
Трюдо пояснил, что украинские гости заслужили извинений, поскольку их поставили в неудобное положение. При этом премьер несколько раз повторил, что "российская пропаганда" воспользовалась ситуацией для обоснования специальной военной операции на Украине.
На прошлой неделе Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе добровольческой дивизии CC "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку. Зеленский ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.
Президент Украины Владимир Зеленский в парламенте Канады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Аплодисменты эсэсовцу. Зеленский перестал скрывать свои убеждения
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В миреУкраинаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийКанадаЯрослав Хунка
 
 
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