https://ria.ru/20230927/izvinenie-1899069225.html

Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца-эсэсовца

Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца-эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023

Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца-эсэсовца

Канада по дипломатическим каналам направила Владимиру Зеленскому и украинскому народу извинения за чествование в парламенте престарелого украинца-эсэсовца,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-27T22:50

2023-09-27T22:50

2023-09-28T08:29

в мире

украина

джастин трюдо

владимир зеленский

канада

ярослав хунка

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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. Канада по дипломатическим каналам направила Владимиру Зеленскому и украинскому народу извинения за чествование в парламенте престарелого украинца-эсэсовца, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо, выступая в парламенте. "Мы продолжим тесно работать с правительством Украины для защиты их территориальной целостности и суверенитета против жестокого вторжения России", — заявил он.На вопрос депутатов, готов ли он извиниться перед Зеленским от своего имени, премьер-министр ответил, что уже сделал это от лица "парламентариев и канадцев". Трюдо пояснил, что украинские гости заслужили извинений, поскольку их поставили в неудобное положение. При этом премьер несколько раз повторил, что "российская пропаганда" воспользовалась ситуацией для обоснования специальной военной операции на Украине. На прошлой неделе Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе добровольческой дивизии CC "Галичина", которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку. Зеленский ситуацию до сих пор никак не прокомментировал.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

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в мире, украина, джастин трюдо, владимир зеленский, канада, ярослав хунка