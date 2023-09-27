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СК возбудил дело против учителя физкультуры за избиение ученика - РИА Новости, 27.09.2023
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13:41 27.09.2023 (обновлено: 13:42 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/izbienie-1898939829.html
СК возбудил дело против учителя физкультуры за избиение ученика
СК возбудил дело против учителя физкультуры за избиение ученика - РИА Новости, 27.09.2023
СК возбудил дело против учителя физкультуры за избиение ученика
Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили во Владивостоке после появления в соцсетях кадров, на которых учитель... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:41
2023-09-27T13:42
владивосток
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили во Владивостоке после появления в соцсетях кадров, на которых учитель физкультуры бьет ученика по голове, написали в Telegram-канале СУСК по Приморскому краю. "В социальных сетях размещено видео, в котором в помещении класса школы города Владивостока учитель физкультуры применяет насилие в отношении ученика. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в СУСК по Приморью.В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что дело возбуждено именно по информации в соцсетях и подробности инцидента еще предстоит выяснить.Первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко заявил, что по факту инцидента организована проверка в отношении учителей, бывших в классе во время происшествия, и в отношении руководства школы №21."В отношении учителя будут предприняты серьезные меры", - отметил Дмитриенко, чье заявление журналистам передали в администрации города.
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владивосток, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Владивосток, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против учителя физкультуры за избиение ученика

Во Владивостоке возбудили дело против учителя физкультуры за избиение ученика

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили во Владивостоке после появления в соцсетях кадров, на которых учитель физкультуры бьет ученика по голове, написали в Telegram-канале СУСК по Приморскому краю.
"В социальных сетях размещено видео, в котором в помещении класса школы города Владивостока учитель физкультуры применяет насилие в отношении ученика. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в СУСК по Приморью.
© Приморье Онлайн/TelegramКадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Приморье Онлайн"
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Приморье Онлайн
© Приморье Онлайн/Telegram
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале "Приморье Онлайн"
В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что дело возбуждено именно по информации в соцсетях и подробности инцидента еще предстоит выяснить.
Первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко заявил, что по факту инцидента организована проверка в отношении учителей, бывших в классе во время происшествия, и в отношении руководства школы №21.
"В отношении учителя будут предприняты серьезные меры", - отметил Дмитриенко, чье заявление журналистам передали в администрации города.
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