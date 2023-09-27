https://ria.ru/20230927/izbienie-1898939829.html

СК возбудил дело против учителя физкультуры за избиение ученика

СК возбудил дело против учителя физкультуры за избиение ученика - РИА Новости, 27.09.2023

СК возбудил дело против учителя физкультуры за избиение ученика

Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили во Владивостоке после появления в соцсетях кадров, на которых учитель... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:41

2023-09-27T13:41

2023-09-27T13:42

владивосток

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбудили во Владивостоке после появления в соцсетях кадров, на которых учитель физкультуры бьет ученика по голове, написали в Telegram-канале СУСК по Приморскому краю. "В социальных сетях размещено видео, в котором в помещении класса школы города Владивостока учитель физкультуры применяет насилие в отношении ученика. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в СУСК по Приморью.В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что дело возбуждено именно по информации в соцсетях и подробности инцидента еще предстоит выяснить.Первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко заявил, что по факту инцидента организована проверка в отношении учителей, бывших в классе во время происшествия, и в отношении руководства школы №21."В отношении учителя будут предприняты серьезные меры", - отметил Дмитриенко, чье заявление журналистам передали в администрации города.

https://ria.ru/20230907/rama-1894819660.html

владивосток

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владивосток, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)