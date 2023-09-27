https://ria.ru/20230927/istyazanie-1899009615.html
Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей
Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей - РИА Новости, 27.09.2023
Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которую подозревают в истязании трех дочерей, младшей из которых 8 месяцев, сообщает... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:23
2023-09-27T17:23
2023-09-27T17:23
происшествия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которую подозревают в истязании трех дочерей, младшей из которых 8 месяцев, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "По версии следствия, 26 сентября подозреваемая, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои трем дочерям в возрасте 12 лет, 4 лет и 8 месяцев. Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе", - говорится в сообщении. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков. В отношении 32-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
https://ria.ru/20230831/sud-1893301906.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей
СК возбудил дело против жительницы Казани, пьяной избившей трех дочерей