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Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей - РИА Новости, 27.09.2023
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17:23 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/istyazanie-1899009615.html
Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей
Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей - РИА Новости, 27.09.2023
Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которую подозревают в истязании трех дочерей, младшей из которых 8 месяцев, сообщает... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:23
2023-09-27T17:23
происшествия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которую подозревают в истязании трех дочерей, младшей из которых 8 месяцев, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "По версии следствия, 26 сентября подозреваемая, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои трем дочерям в возрасте 12 лет, 4 лет и 8 месяцев. Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе", - говорится в сообщении. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков. В отношении 32-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
https://ria.ru/20230831/sud-1893301906.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей

СК возбудил дело против жительницы Казани, пьяной избившей трех дочерей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которую подозревают в истязании трех дочерей, младшей из которых 8 месяцев, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"По версии следствия, 26 сентября подозреваемая, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои трем дочерям в возрасте 12 лет, 4 лет и 8 месяцев. Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе", - говорится в сообщении. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков.
В отношении 32-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
Одна из подозреваемых по делу об истязании детей в Красноярском крае. Кадр видео
В Красноярском крае будут судить женщину, ее мужа и зятя за истязание детей
31 августа, 06:34
 
ПроисшествияКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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