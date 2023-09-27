https://ria.ru/20230927/istyazanie-1899009615.html

Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей

Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей - РИА Новости, 27.09.2023

Жительницу Казани заподозрили в истязании дочерей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которую подозревают в истязании трех дочерей, младшей из которых 8 месяцев, сообщает... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:23

2023-09-27T17:23

2023-09-27T17:23

происшествия

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 27 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которую подозревают в истязании трех дочерей, младшей из которых 8 месяцев, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "По версии следствия, 26 сентября подозреваемая, находясь в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои трем дочерям в возрасте 12 лет, 4 лет и 8 месяцев. Старшая девочка сообщила о произошедшем отцу, который в тот момент находился на работе", - говорится в сообщении. Мужчина вернулся домой и вызвал на место сотрудников полиции и медиков. В отношении 32-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

https://ria.ru/20230831/sud-1893301906.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)