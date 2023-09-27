https://ria.ru/20230927/istochnik-1898859221.html

В Хабаровском крае нашли альтернативный подземный источник питьевой воды

В Хабаровском крае нашли альтернативный подземный источник питьевой воды - РИА Новости, 27.09.2023

В Хабаровском крае нашли альтернативный подземный источник питьевой воды

Альтернативный подземный источник питьевой воды найден в реке Кухтуй в северном поселке Охотск Хабаровского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T05:48

2023-09-27T05:48

2023-09-27T05:49

хабаровский край

охотск

хабаровский край

охотское море

михаил дегтярев

росгеология

общество

россия

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ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Альтернативный подземный источник питьевой воды найден в реке Кухтуй в северном поселке Охотск Хабаровского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона разместил видео поисковых работ, которое сняли гидрогеологи Российского геологического холдинга в Охотске. "Пресная вода найдена! На берегу Охотского моря сейчас заканчиваются полевые работы в рамках госконтракта по поиску и оценке подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселка на севере Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. До сих пор Охотск снабжается водой из ручья. Объема воды в нем недостаточно, а качество не отвечает СанПиНу, разъяснил губернатор. "Мы в 2020 году инициировали поиски альтернативных подземных источников, несмотря на то что проводимые в советские времена работы не увенчались успехом. На этот раз специалисты пробурили шесть скважин в разных местах в долине левобережья реки Кухтуй. И здесь они нашли пресную воду, совершив серьезный геологический прорыв", - отметил Дегтярев. По его словам, эксперты Росгеологии сейчас сосредоточатся на аналитике, чтобы в 2024 году предоставить региональным властям отчет с объемом запасов, и обозначат перспективные водоносные горизонты для Охотска. Как сообщает правительство региона, к процессу привлечены специалисты "Дальневосточное ПГО" (ДВПГО) холдинга "Росгеология" по заключенному госконтракту. Проект включен в федеральную стратегическую инициативу "Геология. Возрождение легенды". Задача гидрогеологов – подготовить ресурсную базу подземных вод для решения проблемы водоснабжения рабочего поселка за счет подземного источника с оценкой запасов подземных вод в количестве 2,1 тысячи кубических метров в сутки по категориям С1+ С2. Отмечается, что полученные промежуточные результаты подтвердили правильность выбранной стратегии специалистов Росгеологии, предложивших отойти несколько в сторону от мест предыдущих исследований и сосредоточиться в прибортовой части долины левобережья реки Кухтуй.

https://ria.ru/20230925/uchenye-1898607235.html

https://ria.ru/20230913/kompleksy-1895999215.html

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охотск, хабаровский край, охотское море, михаил дегтярев, росгеология, общество, россия