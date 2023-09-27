В Хабаровском крае нашли альтернативный подземный источник питьевой воды
Дегтярев: в Хабаровском крае нашли новый подземный источник питьевой воды
© iStock.com / fizkesДевушка пьет воду
© iStock.com / fizkes
Девушка пьет воду. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Альтернативный подземный источник питьевой воды найден в реке Кухтуй в северном поселке Охотск Хабаровского края, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона разместил видео поисковых работ, которое сняли гидрогеологи Российского геологического холдинга в Охотске.
"Пресная вода найдена! На берегу Охотского моря сейчас заканчиваются полевые работы в рамках госконтракта по поиску и оценке подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселка на севере Хабаровского края", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
До сих пор Охотск снабжается водой из ручья. Объема воды в нем недостаточно, а качество не отвечает СанПиНу, разъяснил губернатор.
«
"Мы в 2020 году инициировали поиски альтернативных подземных источников, несмотря на то что проводимые в советские времена работы не увенчались успехом. На этот раз специалисты пробурили шесть скважин в разных местах в долине левобережья реки Кухтуй. И здесь они нашли пресную воду, совершив серьезный геологический прорыв", - отметил Дегтярев.
По его словам, эксперты Росгеологии сейчас сосредоточатся на аналитике, чтобы в 2024 году предоставить региональным властям отчет с объемом запасов, и обозначат перспективные водоносные горизонты для Охотска.
Как сообщает правительство региона, к процессу привлечены специалисты "Дальневосточное ПГО" (ДВПГО) холдинга "Росгеология" по заключенному госконтракту. Проект включен в федеральную стратегическую инициативу "Геология. Возрождение легенды". Задача гидрогеологов – подготовить ресурсную базу подземных вод для решения проблемы водоснабжения рабочего поселка за счет подземного источника с оценкой запасов подземных вод в количестве 2,1 тысячи кубических метров в сутки по категориям С1+ С2.
Отмечается, что полученные промежуточные результаты подтвердили правильность выбранной стратегии специалистов Росгеологии, предложивших отойти несколько в сторону от мест предыдущих исследований и сосредоточиться в прибортовой части долины левобережья реки Кухтуй.