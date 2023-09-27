https://ria.ru/20230927/golos-1898936585.html

Источник: участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей

Источник: участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2023

Источник: участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей

Участница четвертого сезона проекта "Голос. Дети" Александра Апраксина обратилась в полицию с заявлением, что ее обманули на 196 тысяч рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:31

2023-09-27T13:31

2023-09-27T14:17

шоубиз

вокальный конкурс "голос. дети"

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участница четвертого сезона проекта "Голос. Дети" Александра Апраксина обратилась в полицию с заявлением, что ее обманули на 196 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Апраксина обратилась в модельное агентство "Верона", где ей вместо трудового договора подсунули кредитный на 196 тысяч рублей. Певица узнала об этом спустя сутки. Расторгнуть договор самостоятельно не вышло, и девушка обратилась в полицию. "Апраксина заявила, что ее обманули на 196 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230823/moshenniki-1891830153.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вокальный конкурс "голос. дети", россия, происшествия