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Источник: участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:31 27.09.2023 (обновлено: 14:17 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/golos-1898936585.html
Источник: участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей
Источник: участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2023
Источник: участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей
Участница четвертого сезона проекта "Голос. Дети" Александра Апраксина обратилась в полицию с заявлением, что ее обманули на 196 тысяч рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:31
2023-09-27T14:17
шоубиз
вокальный конкурс "голос. дети"
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участница четвертого сезона проекта "Голос. Дети" Александра Апраксина обратилась в полицию с заявлением, что ее обманули на 196 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Апраксина обратилась в модельное агентство "Верона", где ей вместо трудового договора подсунули кредитный на 196 тысяч рублей. Певица узнала об этом спустя сутки. Расторгнуть договор самостоятельно не вышло, и девушка обратилась в полицию. "Апраксина заявила, что ее обманули на 196 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка", - рассказал собеседник агентства.
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вокальный конкурс "голос. дети", россия, происшествия
Шоубиз, Вокальный конкурс "Голос. Дети", Россия, Происшествия
Источник: участницу 4-го сезона "Голос. Дети" обманули на 196 тысяч рублей

Участницу 4-го сезона "Голос. Дети" Апраксину обманули на 196 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений ОдиноковШоу "Голос"
Шоу Голос - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участница четвертого сезона проекта "Голос. Дети" Александра Апраксина обратилась в полицию с заявлением, что ее обманули на 196 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
© Фото : страница Александры Апраксиной в соцсетиАлександра Апраксина
Александра Апраксина - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : страница Александры Апраксиной в соцсети
Александра Апраксина
Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Апраксина обратилась в модельное агентство "Верона", где ей вместо трудового договора подсунули кредитный на 196 тысяч рублей. Певица узнала об этом спустя сутки. Расторгнуть договор самостоятельно не вышло, и девушка обратилась в полицию.
«
"Апраксина заявила, что ее обманули на 196 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка", - рассказал собеседник агентства.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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ШоубизВокальный конкурс "Голос. Дети"РоссияПроисшествия
 
 
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