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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о заготовке кедровых орехов
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о заготовке кедровых орехов - РИА Новости, 27.09.2023
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о заготовке кедровых орехов
Сенаторы внести в Госдуму поправки в Лесной кодекс в части правового регулирования заготовки пищевых лесных ресурсов, в частности – кедровых орехов. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:38
2023-09-27T15:38
2023-09-27T15:39
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Сенаторы внести в Госдуму поправки в Лесной кодекс в части правового регулирования заготовки пищевых лесных ресурсов, в частности – кедровых орехов. Среди авторов проекта вице-спикер СФ Юрий Воробьев, глава аграрного комитета Александр Двойных. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 35 и 82 Лесного кодекса, предоставив субъектам РФ полномочия по установлению мест для заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд, сроков и разрешенных объемов его заготовки", - говорится в пояснительной записке. Данная норма позволит субъектам Российской Федерации в зависимости от природно-климатических особенностей регионов устанавливать сроки (даты начала и окончания) заготовки, перечень мест заготовки, в которых гражданам будет разрешен сбор кедровых орехов для собственных нужд, а также установить разумную норму индивидуального сбора ореха каждым гражданином, что позволит минимизировать риски вовлечения заготовленного под видом "собственных нужд" кедрового ореха в незаконный коммерческий оборот. "Законопроектом также предлагается уточнить порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для целей заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, установив требование о том, что участниками аукциона на право заключения договора аренды лесного участка.. могут являться только субъекты предпринимательской деятельности, владеющие объектами инфраструктуры, предназначенными для производства продукции из пищевых лесных ресурсов", - отмечается в документе. Сенаторы отмечают, что в настоящее время отрасль переработки пищевых лесных ресурсов в Российской Федерации фактически отсутствует, а "продукция экспортируется в страны Азии в не переработанном виде практически в полном объеме". Существенным сдерживающим фактором развития данной отрасли являются недостатки правового регулирования вопросов заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Особое место среди всего многообразия пищевых лесных ресурсов занимает кедровый орех, который имеет высокую значимость для животного мира и одновременно является продуктом с крайне высокой рыночной стоимостью, в результате чего подвергается значительным антропогенным нагрузкам. В Совфеде напомнили, что 1 августа 2023 года постановлением правительства РФ кедровый орех внесен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Данная мера призвана исключить незаконную заготовку и экспорт кедрового ореха. Ранее тему заготовки кедрового ореха подняла сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель. Она отметила, что большая часть кедрового ореха после его экспорта перерабатывается, очищается от скорлупы, упаковывается и поставляется в другие страны, в том числе возвращается в Россию. При этом его добавленная стоимость увеличивается в 3-4 раза. По информации ФТС, экспорт необработанного кедрового ореха с Дальнего Востока составил в 2022 году 7,4 тысяч тонн. Таким образом, недополученные доходы бюджетов всех уровней от неурегулированного сбора и экспорта ореха составляют в урожайный год более одного миллиарда рублей, сказала политик. Поддержала коллегу спикер СФ Валентина Матвиенко, она предложила Минэкономразвития провести работу, чтобы кедровые орехи перерабатывались в России, а не за границей.
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экономика, россия, азия, республика алтай, юрий воробьев, татьяна гигель, валентина матвиенко, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Азия, Республика Алтай, Юрий Воробьев, Татьяна Гигель, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о заготовке кедровых орехов
Сенаторы внести в ГД поправки для регулирования заготовок кедровых орехов
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Сенаторы внести в Госдуму поправки в Лесной кодекс в части правового регулирования заготовки пищевых лесных ресурсов, в частности – кедровых орехов.
Среди авторов проекта вице-спикер СФ Юрий Воробьев
, глава аграрного комитета Александр Двойных.
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"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 35 и 82 Лесного кодекса, предоставив субъектам РФ
полномочия по установлению мест для заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд, сроков и разрешенных объемов его заготовки", - говорится в пояснительной записке.
Данная норма позволит субъектам Российской Федерации в зависимости от природно-климатических особенностей регионов устанавливать сроки (даты начала и окончания) заготовки, перечень мест заготовки, в которых гражданам будет разрешен сбор кедровых орехов для собственных нужд, а также установить разумную норму индивидуального сбора ореха каждым гражданином, что позволит минимизировать риски вовлечения заготовленного под видом "собственных нужд" кедрового ореха в незаконный коммерческий оборот.
"Законопроектом также предлагается уточнить порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для целей заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, установив требование о том, что участниками аукциона на право заключения договора аренды лесного участка.. могут являться только субъекты предпринимательской деятельности, владеющие объектами инфраструктуры, предназначенными для производства продукции из пищевых лесных ресурсов", - отмечается в документе.
Сенаторы отмечают, что в настоящее время отрасль переработки пищевых лесных ресурсов в Российской Федерации фактически отсутствует, а "продукция экспортируется в страны Азии
в не переработанном виде практически в полном объеме". Существенным сдерживающим фактором развития данной отрасли являются недостатки правового регулирования вопросов заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.
Особое место среди всего многообразия пищевых лесных ресурсов занимает кедровый орех, который имеет высокую значимость для животного мира и одновременно является продуктом с крайне высокой рыночной стоимостью, в результате чего подвергается значительным антропогенным нагрузкам. В Совфеде напомнили, что 1 августа 2023 года постановлением правительства РФ кедровый орех внесен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Данная мера призвана исключить незаконную заготовку и экспорт кедрового ореха.
Ранее тему заготовки кедрового ореха подняла сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель
. Она отметила, что большая часть кедрового ореха после его экспорта перерабатывается, очищается от скорлупы, упаковывается и поставляется в другие страны, в том числе возвращается в Россию. При этом его добавленная стоимость увеличивается в 3-4 раза. По информации ФТС
, экспорт необработанного кедрового ореха с Дальнего Востока
составил в 2022 году 7,4 тысяч тонн. Таким образом, недополученные доходы бюджетов всех уровней от неурегулированного сбора и экспорта ореха составляют в урожайный год более одного миллиарда рублей, сказала политик.
Поддержала коллегу спикер СФ Валентина Матвиенко
, она предложила Минэкономразвития
провести работу, чтобы кедровые орехи перерабатывались в России, а не за границей.
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