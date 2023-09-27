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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о заготовке кедровых орехов

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о заготовке кедровых орехов - РИА Новости, 27.09.2023

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о заготовке кедровых орехов

Сенаторы внести в Госдуму поправки в Лесной кодекс в части правового регулирования заготовки пищевых лесных ресурсов, в частности – кедровых орехов. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:38

2023-09-27T15:38

2023-09-27T15:39

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Сенаторы внести в Госдуму поправки в Лесной кодекс в части правового регулирования заготовки пищевых лесных ресурсов, в частности – кедровых орехов. Среди авторов проекта вице-спикер СФ Юрий Воробьев, глава аграрного комитета Александр Двойных. "Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 35 и 82 Лесного кодекса, предоставив субъектам РФ полномочия по установлению мест для заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд, сроков и разрешенных объемов его заготовки", - говорится в пояснительной записке. Данная норма позволит субъектам Российской Федерации в зависимости от природно-климатических особенностей регионов устанавливать сроки (даты начала и окончания) заготовки, перечень мест заготовки, в которых гражданам будет разрешен сбор кедровых орехов для собственных нужд, а также установить разумную норму индивидуального сбора ореха каждым гражданином, что позволит минимизировать риски вовлечения заготовленного под видом "собственных нужд" кедрового ореха в незаконный коммерческий оборот. "Законопроектом также предлагается уточнить порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды лесного участка для целей заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, установив требование о том, что участниками аукциона на право заключения договора аренды лесного участка.. могут являться только субъекты предпринимательской деятельности, владеющие объектами инфраструктуры, предназначенными для производства продукции из пищевых лесных ресурсов", - отмечается в документе. Сенаторы отмечают, что в настоящее время отрасль переработки пищевых лесных ресурсов в Российской Федерации фактически отсутствует, а "продукция экспортируется в страны Азии в не переработанном виде практически в полном объеме". Существенным сдерживающим фактором развития данной отрасли являются недостатки правового регулирования вопросов заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Особое место среди всего многообразия пищевых лесных ресурсов занимает кедровый орех, который имеет высокую значимость для животного мира и одновременно является продуктом с крайне высокой рыночной стоимостью, в результате чего подвергается значительным антропогенным нагрузкам. В Совфеде напомнили, что 1 августа 2023 года постановлением правительства РФ кедровый орех внесен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Данная мера призвана исключить незаконную заготовку и экспорт кедрового ореха. Ранее тему заготовки кедрового ореха подняла сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель. Она отметила, что большая часть кедрового ореха после его экспорта перерабатывается, очищается от скорлупы, упаковывается и поставляется в другие страны, в том числе возвращается в Россию. При этом его добавленная стоимость увеличивается в 3-4 раза. По информации ФТС, экспорт необработанного кедрового ореха с Дальнего Востока составил в 2022 году 7,4 тысяч тонн. Таким образом, недополученные доходы бюджетов всех уровней от неурегулированного сбора и экспорта ореха составляют в урожайный год более одного миллиарда рублей, сказала политик. Поддержала коллегу спикер СФ Валентина Матвиенко, она предложила Минэкономразвития провести работу, чтобы кедровые орехи перерабатывались в России, а не за границей.

https://ria.ru/20230927/klinton-1898944919.html

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экономика, россия, азия, республика алтай, юрий воробьев, татьяна гигель, валентина матвиенко, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)