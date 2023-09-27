Глава итальянской Eni оценил ситуацию на газовом рынке ЕС
Глава Eni Дескалци назвал ситуацию на газовом рынке ЕС очень волатильной
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
РИМ, 27 сен – РИА Новости. Ситуация на газовом рынке ЕС остается очень волатильной после того, как страны союза существенно сократили закупки российского природного газа, европейским операторам приходится прибегать к закупкам сжиженного природного газа (СПГ), даже временные перебои с поставками которого создают "колебания и опасения", заявил в среду журналистам глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в кулуарах публичного мероприятия в Милане.
По мнению Дескалци, такая волатильность связана с тем, что при существенном сокращении поставок газа по трубопроводам, европейским операторам приходится прибегать к закупкам сжиженного природного газа. В сложившейся ситуации даже временные перебои в поставках СПГ создают "колебания и опасения", указал глава Eni.
Что касается нефти, то спрос на нее, по словам Дескалци, продолжает расти. "Очень скоро, в течение этого года потребление достигнет 102 миллионов баррелей в день, то есть увеличится на 2,5 миллиона", - подчеркнул он.
"Недостаток нефти и газа в период с 2021 по 2022 год привел к увеличению использования угля в Европе на 7%. В то же время в США произошло существенное сокращение примерно на 8-9%, потому что, добывая газ, им удалось удержать баланс", - указал он.
После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. В прошлом году были заключены новые договоренности относительно диверсификации поставок энергоносителей и, в частности, их увеличения из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран. В январе в ходе визита в Алжир Дескалци сообщил, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года.
В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.