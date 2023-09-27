https://ria.ru/20230927/gaz-1899001324.html

Глава итальянской Eni оценил ситуацию на газовом рынке ЕС

Глава итальянской Eni оценил ситуацию на газовом рынке ЕС - РИА Новости, 27.09.2023

Глава итальянской Eni оценил ситуацию на газовом рынке ЕС

Ситуация на газовом рынке ЕС остается очень волатильной после того, как страны союза существенно сократили закупки российского природного газа, европейским... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:57

2023-09-27T16:57

2023-09-27T17:05

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РИМ, 27 сен – РИА Новости. Ситуация на газовом рынке ЕС остается очень волатильной после того, как страны союза существенно сократили закупки российского природного газа, европейским операторам приходится прибегать к закупкам сжиженного природного газа (СПГ), даже временные перебои с поставками которого создают "колебания и опасения", заявил в среду журналистам глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в кулуарах публичного мероприятия в Милане. "Энергетическая ситуация в условиях, когда Россия создала дефицит (поставок) в 150-160 миллиардов кубометров, все еще очень волатильная. Несмотря на то, что запасы газа во всей Европе превысили 95% объема хранилищ, мы видим колебания цен", - приводит его слова информагентство Askanews. По мнению Дескалци, такая волатильность связана с тем, что при существенном сокращении поставок газа по трубопроводам, европейским операторам приходится прибегать к закупкам сжиженного природного газа. В сложившейся ситуации даже временные перебои в поставках СПГ создают "колебания и опасения", указал глава Eni. Что касается нефти, то спрос на нее, по словам Дескалци, продолжает расти. "Очень скоро, в течение этого года потребление достигнет 102 миллионов баррелей в день, то есть увеличится на 2,5 миллиона", - подчеркнул он. "Недостаток нефти и газа в период с 2021 по 2022 год привел к увеличению использования угля в Европе на 7%. В то же время в США произошло существенное сокращение примерно на 8-9%, потому что, добывая газ, им удалось удержать баланс", - указал он. После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. В прошлом году были заключены новые договоренности относительно диверсификации поставок энергоносителей и, в частности, их увеличения из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран. В январе в ходе визита в Алжир Дескалци сообщил, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года. В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889685528.html

https://ria.ru/20230926/logvinov-1898651421.html

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россия, европа, eni , евросоюз, экономика, италия, санкции в отношении россии, в мире