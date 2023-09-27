https://ria.ru/20230927/frantsiya-1898960410.html
Во Франции забили тревогу после сравнения с Россией
Во Франции забили тревогу после сравнения с Россией - РИА Новости, 27.09.2023
Во Франции забили тревогу после сравнения с Россией
Пока правительство Франции убеждало всех в падении российской экономики, была уничтожена экономика Евросоюза, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:55
2023-09-27T14:55
2023-09-27T14:55
россия
франция
украина
брюно ле мэр
владимир путин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_75ae7762f82650e060d109867ecfcf04.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пока правительство Франции убеждало всех в падении российской экономики, была уничтожена экономика Евросоюза, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Экономический рост в России в 2023 году будет вдвое выше, чем в еврозоне (1,5% по сравнению с 0,8%)! А ведь Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов Франции – прим. ред.) еще обещал "крах российской экономики"!" — напомнил он.Вместо этого министр обрушил лишь саму экономику Франции, резюмировал Филиппо.Запад усилил санкционное давление на Россию из—за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898615040.html
россия
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564964038_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_58b0ac9ad5ee3af3aa96b6173e1e70d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, украина, брюно ле мэр, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Франция, Украина, Брюно Ле Мэр, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Во Франции забили тревогу после сравнения с Россией
Политик Филиппо: российская экономика растет вдвое быстрее европейской