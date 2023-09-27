https://ria.ru/20230927/frantsiya-1898960410.html

Во Франции забили тревогу после сравнения с Россией

Во Франции забили тревогу после сравнения с Россией - РИА Новости, 27.09.2023

Во Франции забили тревогу после сравнения с Россией

Пока правительство Франции убеждало всех в падении российской экономики, была уничтожена экономика Евросоюза, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:55

2023-09-27T14:55

2023-09-27T14:55

россия

франция

украина

брюно ле мэр

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пока правительство Франции убеждало всех в падении российской экономики, была уничтожена экономика Евросоюза, заявил глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Экономический рост в России в 2023 году будет вдвое выше, чем в еврозоне (1,5% по сравнению с 0,8%)! А ведь Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов Франции – прим. ред.) еще обещал "крах российской экономики"!" — напомнил он.Вместо этого министр обрушил лишь саму экономику Франции, резюмировал Филиппо.Запад усилил санкционное давление на Россию из—за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898615040.html

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франция

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россия, франция, украина, брюно ле мэр, владимир путин, санкции в отношении россии