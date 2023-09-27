https://ria.ru/20230927/frantsiya-1898958378.html

Франция увеличит расходы на экологию и силовые ведомства в 2024 году

Франция увеличит расходы на экологию и силовые ведомства в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023

Франция увеличит расходы на экологию и силовые ведомства в 2024 году

Законопроект о бюджете на 2024 год предполагает существенное увеличение расходов на силовые ведомства, министерство образования, а также беспрецедентное... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:47

2023-09-27T14:47

2023-09-27T15:17

в мире

франция

брюно ле мэр

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744092985_0:14:3593:2035_1920x0_80_0_0_b1ab6cf0af4a10c5754ad20c74d99339.jpg

ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Законопроект о бюджете на 2024 год предполагает существенное увеличение расходов на силовые ведомства, министерство образования, а также беспрецедентное увеличение финансирования министерства экологических преобразований, сообщил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр на брифинге после совета министров в среду. По словам министра, бюджет на 2024 год направлен на "перевооружение общественных служб" и "полную вовлеченность" в борьбу с климатическими изменениями. Бюджет минэкологии вырастет на рекордные 7 миллиардов евро, 3,9 миллиардов дополнительно получит министерство образования. По словам его главы Габриэля Атталя, это также является историческим увеличением финансирования ведомства, бюджет которого в последние 6 лет был урезан на 29%. В будущем году он составит 63,6 млрд евро. Бюджет силовых ведомств будет увеличен на 4,8 миллиарда евро: на 3,3 млрд больше, чем ранее, получит минобороны, как и планировалось в рамках закона об увеличении военного бюджета, дополнительный миллиард евро выделят МВД, 500 миллионов евро получит минюст. В госаппарате будут созданы дополнительные 8273 рабочих мест: на 2681 и 1961 человек соответственно увеличится персонал МВД и минюста, 732 новых сотрудника присоединятся к минэкологии, 580 пополнят ряды министерства обороны. По словам Ле Мэра, минфин в следующем году планирует достичь экономии в 16 миллиардов евро. Это в большей степени будет достигнуто за счет отмены субсидий на газ и электричество для населения, действовавших в 2023 году. Министр также подтвердил намерение властей в ускоренном режиме добиваться снижения госдолга. Согласно "программе стабильности" минфина планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. В марте Национальный институт статистики Франции Insee опубликовал отчет, согласно которому государственный долг Франции в 2022 году увеличился до 2,95 триллиона евро.

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898824441.html

https://ria.ru/20230925/frantsiya-1898396307.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, брюно ле мэр, экономика