https://ria.ru/20230927/frantsiya-1898958378.html
Франция увеличит расходы на экологию и силовые ведомства в 2024 году
Франция увеличит расходы на экологию и силовые ведомства в 2024 году - РИА Новости, 27.09.2023
Франция увеличит расходы на экологию и силовые ведомства в 2024 году
Законопроект о бюджете на 2024 год предполагает существенное увеличение расходов на силовые ведомства, министерство образования, а также беспрецедентное... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:47
2023-09-27T14:47
2023-09-27T15:17
в мире
франция
брюно ле мэр
экономика
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Законопроект о бюджете на 2024 год предполагает существенное увеличение расходов на силовые ведомства, министерство образования, а также беспрецедентное увеличение финансирования министерства экологических преобразований, сообщил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр на брифинге после совета министров в среду. По словам министра, бюджет на 2024 год направлен на "перевооружение общественных служб" и "полную вовлеченность" в борьбу с климатическими изменениями. Бюджет минэкологии вырастет на рекордные 7 миллиардов евро, 3,9 миллиардов дополнительно получит министерство образования. По словам его главы Габриэля Атталя, это также является историческим увеличением финансирования ведомства, бюджет которого в последние 6 лет был урезан на 29%. В будущем году он составит 63,6 млрд евро. Бюджет силовых ведомств будет увеличен на 4,8 миллиарда евро: на 3,3 млрд больше, чем ранее, получит минобороны, как и планировалось в рамках закона об увеличении военного бюджета, дополнительный миллиард евро выделят МВД, 500 миллионов евро получит минюст. В госаппарате будут созданы дополнительные 8273 рабочих мест: на 2681 и 1961 человек соответственно увеличится персонал МВД и минюста, 732 новых сотрудника присоединятся к минэкологии, 580 пополнят ряды министерства обороны. По словам Ле Мэра, минфин в следующем году планирует достичь экономии в 16 миллиардов евро. Это в большей степени будет достигнуто за счет отмены субсидий на газ и электричество для населения, действовавших в 2023 году. Министр также подтвердил намерение властей в ускоренном режиме добиваться снижения госдолга. Согласно "программе стабильности" минфина планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. В марте Национальный институт статистики Франции Insee опубликовал отчет, согласно которому государственный долг Франции в 2022 году увеличился до 2,95 триллиона евро.
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898824441.html
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в мире, франция, брюно ле мэр, экономика
В мире, Франция, Брюно Ле Мэр, Экономика
Франция увеличит расходы на экологию и силовые ведомства в 2024 году
Минфин Франции увеличит расходы на экологию и силовые ведомства в 2024 году
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости.
Законопроект о бюджете на 2024 год предполагает существенное увеличение расходов на силовые ведомства, министерство образования, а также беспрецедентное увеличение финансирования министерства экологических преобразований, сообщил
глава минфина Франции Брюно Ле Мэр на брифинге после совета министров в среду.
По словам министра, бюджет на 2024 год направлен на "перевооружение общественных служб" и "полную вовлеченность" в борьбу с климатическими изменениями.
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Бюджет минэкологии вырастет на рекордные 7 миллиардов евро, 3,9 миллиардов дополнительно получит министерство образования. По словам его главы Габриэля Атталя, это также является историческим увеличением финансирования ведомства, бюджет которого в последние 6 лет был урезан на 29%. В будущем году он составит 63,6 млрд евро.
Бюджет силовых ведомств будет увеличен на 4,8 миллиарда евро: на 3,3 млрд больше, чем ранее, получит минобороны, как и планировалось в рамках закона об увеличении военного бюджета, дополнительный миллиард евро выделят МВД, 500 миллионов евро получит минюст.
В госаппарате будут созданы дополнительные 8273 рабочих мест: на 2681 и 1961 человек соответственно увеличится персонал МВД и минюста, 732 новых сотрудника присоединятся к минэкологии, 580 пополнят ряды министерства обороны.
По словам Ле Мэра, минфин в следующем году планирует достичь экономии в 16 миллиардов евро. Это в большей степени будет достигнуто за счет отмены субсидий на газ и электричество для населения, действовавших в 2023 году. Министр также подтвердил намерение властей в ускоренном режиме добиваться снижения госдолга.
Согласно "программе стабильности" минфина планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. В марте Национальный институт статистики Франции Insee опубликовал отчет, согласно которому государственный долг Франции в 2022 году увеличился до 2,95 триллиона евро.
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