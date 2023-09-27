https://ria.ru/20230927/forum-1899029342.html

В Санкт-Петербурге завершился Форум по коммуникациям "Baltic Weekend 2023"

В Санкт-Петербурге завершился Форум по коммуникациям "Baltic Weekend 2023" - РИА Новости, 27.09.2023

В Санкт-Петербурге завершился Форум по коммуникациям "Baltic Weekend 2023"

В 2023 году участие в форуме "Baltic Weekend 2023", который организует и проводит SPN Communications, приняло 450 человек, а на конкурс лучших PR-практик "PROBA РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:35

2023-09-27T18:35

2023-09-27T18:35

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 сен - SPN Communications. В 2023 году участие в форуме "Baltic Weekend 2023", который организует и проводит SPN Communications, приняло 450 человек, а на конкурс лучших PR-практик "PROBA Awards 2023" было подано 235 заявок. В Гранд Отеле Европа 21-22 сентября прошло главное событие в сфере коммуникаций для PR-сообщества. Самые важные и актуальные темы представители топ-менеджмента крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ обсуждали на пленарных заседаниях форума. Именно с этих встреч начиналась деловая программа обоих дней мероприятия. Например, одну из стратегически важных тем: "Конгрессная деятельность - продвижение России за рубежом", на пленарном заседании затронул председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев: "На сегодняшний день продвижение интересов нашей страны за рубежом обложено большим количеством ограничений. Однако в странах Юго-восточной Азии, Латинской Америке и в Китае интерес огромный, площадок для пиара большое множество. Поэтому для нас всех будет много работы на этом рынке". На пленарном заседании первого дня PR-директор "Авито" Ульяна Смольская анонсировала сессию "Код от сердца: как ИТ использует искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь проще и безопаснее, и как коммуникаторы влюбляют в него людей", участники обсудили эволюцию PR в эпоху искусственного интеллекта. Также Центр Управления Репутацией (ЦУР) провел дискуссию "Репутация – наше все. Как ее не потерять и приумножить бизнесам, государству и обществу", модератором сессии выступил председатель совета директоров Группы ЦУР Антон Назаров. Пленарное заседание второго дня было не менее насыщенно важными для коммуникационного сообщества темами, например, об Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Национальном рейтинге коммуникационных компаний (НР2К), которые инициировали создание рейтинга креативности пиар-агентств. В продолжение обоих дней были организованы дискуссионные площадки, где каждый участник мог выбрать интересующее его направление, послушать спикеров и обсудить с ним все до мельчайших деталей. Одной из тем круглого стола при поддержке Росатом Квантовые технологии стала "Квантовые технологии, ИИ, нейробиотех: как говорить просто о сложном". Заместитель генерального директора по реализации дорожной карты Росатома Михаил Насибулин отметил: "Мы привлекаем в разработку проектов различные научные центры, вузы и так далее, при этом оставляем сотрудников на своих прежних рабочих местах. Это сильно помогает развивать науку. Нужно популяризировать профессию ученого. Молодые ученые должны стать звездами - их нужно продвигать!" Среди других не менее интересных тем: "PR Stand-Up: Коммуникаторы VS Нейросети"; при поддержке IT-компании "Код безопасности" прошла встреча "Переиграли и уничтожили? Актуальные и адекватные коммуникационные стратегии российских ИТ-компаний". Коммерческий директор "Код безопасности" Федор Дбар заявил, что ИТ-компаниям нельзя расслабляться: "нужно становиться крутыми в коммуникации, чтобы завоевать себе место под солнцем"; одним из самых востребованных круглых столов стал "Информационные материалы. Маркировать или нет?" при поддержке Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью. Кроме того, в рамках проведения первого дня XXIII международного Форума по коммуникациям "Baltic Weekend 2023" жюри определили победителей ежегодной премии "PROBA Awards 2023", на которой выбирают лучшие PR-практики текущего года. В этот сезон на конкурс подали 235 заявок, из числа которых были выбраны 17 лучших. Жюри уделили большое внимание не только креативу и формальным сторонам оценивания, например, достижения поставленных целей проекта, но и описанию идеи реализации проекта, трудностей, через которые прошла команда, и, конечно, новый опыт, который демонстрирует проект. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы