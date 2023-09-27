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Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/espanola-1898871262.html
Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР
Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023
Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР
Российское добровольческое подразделение "Эспаньола", сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:03
2023-09-27T09:03
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 27 сен - РИА Новости. Российское добровольческое подразделение "Эспаньола", сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных в район кладбища, уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Эспаньола" с позывным "Ярый". По его словам, это произошло в конце августа. &quot;Зона нашей ответственности от Клещеевки до Курдюмовки. Соответственно, провели разведку переднего края, выявили противника, первое время не трогали его, позволяли ему действовать внаглую, подходить близко… В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП (наблюдательный пункт - ред.). И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномет, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника - тогда был противник уничтожен&quot;, - сказал собеседник агентства.Он добавил, что такие ситуации происходили по всему переднему краю на том участке. "Разведка выявляла противника, позволяла им (украинским военным - ред.) продвигаться до определенных точек, там где они скапливали БК (боекомплект - ред.), в результате чего все это артиллерийским огнем поражалось", - сказал замкомандира. Сейчас, по его словам, задача отряда - держать оборону, но при этом бойцы готовы перейти и к атакующим действиям. В минувшую субботу Минобороны РФ сообщало, что в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки в ДНР за прошлую неделю действиями "Южной" группировки были отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад Украины.
https://rsport.ria.ru/20230816/espanola-1890405286.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР

Замкомандира: "Эспаньола" уничтожила позиции ВСУ, заманив противника к кладбищу

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 27 сен - РИА Новости. Российское добровольческое подразделение "Эспаньола", сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных в район кладбища, уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Эспаньола" с позывным "Ярый".
По его словам, это произошло в конце августа.
Шеврон батальона Эспаньола на форме снайпера на одном из полигонов ДНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В "Эспаньоле" сообщили об уничтожении наступающих сил ВСУ под Артемовском
16 августа, 14:28
«

"Зона нашей ответственности от Клещеевки до Курдюмовки. Соответственно, провели разведку переднего края, выявили противника, первое время не трогали его, позволяли ему действовать внаглую, подходить близко… В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП (наблюдательный пункт - ред.). И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномет, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника - тогда был противник уничтожен", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такие ситуации происходили по всему переднему краю на том участке. "Разведка выявляла противника, позволяла им (украинским военным - ред.) продвигаться до определенных точек, там где они скапливали БК (боекомплект - ред.), в результате чего все это артиллерийским огнем поражалось", - сказал замкомандира.
Сейчас, по его словам, задача отряда - держать оборону, но при этом бойцы готовы перейти и к атакующим действиям.
В минувшую субботу Минобороны РФ сообщало, что в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки в ДНР за прошлую неделю действиями "Южной" группировки были отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад Украины.
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