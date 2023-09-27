https://ria.ru/20230927/espanola-1898871262.html

Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР

Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.09.2023

Замкомандира рассказал, как бойцы "Эспаньолы" сражаются с ВСУ в ДНР

Российское добровольческое подразделение "Эспаньола", сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:03

2023-09-27T09:03

2023-09-27T09:03

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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 27 сен - РИА Новости. Российское добровольческое подразделение "Эспаньола", сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных в район кладбища, уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Эспаньола" с позывным "Ярый". По его словам, это произошло в конце августа. "Зона нашей ответственности от Клещеевки до Курдюмовки. Соответственно, провели разведку переднего края, выявили противника, первое время не трогали его, позволяли ему действовать внаглую, подходить близко… В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП (наблюдательный пункт - ред.). И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномет, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника - тогда был противник уничтожен", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что такие ситуации происходили по всему переднему краю на том участке. "Разведка выявляла противника, позволяла им (украинским военным - ред.) продвигаться до определенных точек, там где они скапливали БК (боекомплект - ред.), в результате чего все это артиллерийским огнем поражалось", - сказал замкомандира. Сейчас, по его словам, задача отряда - держать оборону, но при этом бойцы готовы перейти и к атакующим действиям. В минувшую субботу Минобороны РФ сообщало, что в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки в ДНР за прошлую неделю действиями "Южной" группировки были отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад Украины.

https://rsport.ria.ru/20230816/espanola-1890405286.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф