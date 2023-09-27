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Польша может выдать лицензии экспортерам агропродукции, заявили в Киеве - РИА Новости, 27.09.2023
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12:44 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/eksportery-1898920382.html
Польша может выдать лицензии экспортерам агропродукции, заявили в Киеве
Польша может выдать лицензии экспортерам агропродукции, заявили в Киеве - РИА Новости, 27.09.2023
Польша может выдать лицензии экспортерам агропродукции, заявили в Киеве
Варшава в течение недели согласует алгоритм выдачи лицензий украинским экспортерам агропродукции, сообщает на сайте министерство аграрной политики Украины по... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:44
2023-09-27T12:44
польша
венгрия
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Варшава в течение недели согласует алгоритм выдачи лицензий украинским экспортерам агропродукции, сообщает на сайте министерство аграрной политики Украины по итогам переговоров своего главы Николая Сольского с его польским коллегой Робертом Телюсом. Отмечается, что в ходе встречи в режиме онлайн стороны обсудили план действий Украины по экспорту сельскохозяйственной продукции в Польшу, "Стороны обсудили процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минагро. Отмечается, что Сольский и Телюс договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования. Сольский добавил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы по переносу ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта. Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября ЕС объявил, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898895379.html
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польша, венгрия, украина, евросоюз, еврокомиссия
Польша, Венгрия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
Польша может выдать лицензии экспортерам агропродукции, заявили в Киеве

Минагрополитики Украины: Польша обдумывает вопрос выдачи лицензий экспортерам

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Варшава в течение недели согласует алгоритм выдачи лицензий украинским экспортерам агропродукции, сообщает на сайте министерство аграрной политики Украины по итогам переговоров своего главы Николая Сольского с его польским коллегой Робертом Телюсом.
Отмечается, что в ходе встречи в режиме онлайн стороны обсудили план действий Украины по экспорту сельскохозяйственной продукции в Польшу,
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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"Стороны обсудили процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минагро.
Отмечается, что Сольский и Телюс договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования. Сольский добавил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы по переносу ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта.
Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября ЕС объявил, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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