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В Дагестане запретили использование дронов - РИА Новости, 27.09.2023
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19:17 27.09.2023 (обновлено: 21:59 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/drony-1899039438.html
В Дагестане запретили использование дронов
В Дагестане запретили использование дронов - РИА Новости, 27.09.2023
В Дагестане запретили использование дронов
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов вводится на территории Дагестана, запускать дроны теперь разрешено только государственным структурам и РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T19:17
2023-09-27T21:59
россия
махачкала
общество
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов вводится на территории Дагестана, запускать дроны теперь разрешено только государственным структурам и организациям, выполняющим государственный оборонный заказ, следует из указа главы республики Сергей Меликова."Запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Дагестан, за исключением беспилотных летательных аппаратов, используемых в рамках возложенных полномочий федеральными государственными органами, государственными органами Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и подведомственными им организациями, а также организациями, выполняющими государственный оборонный заказ..." - говорится в указе.Запрет действует до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента России в октябре прошлого года.В пресс-службе главы Дагестана отметили, что ранее 65 регионов России уже приняли аналогичные ограничения.Вечером 19 июля неизвестный беспилотник был обнаружен над аэропортом Махачкалы. Как сообщил РИА Новости оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту, аппарат около часа кружил над воздушной гаванью и скрылся в неизвестном направлении, работа аэропорта не нарушалась.
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россия, махачкала, общество
Россия, Махачкала, Общество
В Дагестане запретили использование дронов

В Дагестане ввели запрет на использование беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов вводится на территории Дагестана, запускать дроны теперь разрешено только государственным структурам и организациям, выполняющим государственный оборонный заказ, следует из указа главы республики Сергей Меликова.
"Запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Дагестан, за исключением беспилотных летательных аппаратов, используемых в рамках возложенных полномочий федеральными государственными органами, государственными органами Республики Дагестан, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и подведомственными им организациями, а также организациями, выполняющими государственный оборонный заказ..." - говорится в указе.
Запрет действует до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента России в октябре прошлого года.
В пресс-службе главы Дагестана отметили, что ранее 65 регионов России уже приняли аналогичные ограничения.
Вечером 19 июля неизвестный беспилотник был обнаружен над аэропортом Махачкалы. Как сообщил РИА Новости оперативный дежурный линейного отделения полиции в аэропорту, аппарат около часа кружил над воздушной гаванью и скрылся в неизвестном направлении, работа аэропорта не нарушалась.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
3 мая, 23:55
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