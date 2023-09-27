https://ria.ru/20230927/dorogi-1899051954.html

Дороги к Дивееву и Большому Болдино отремонтировали в Нижегородской области

Дороги к Дивееву и Большому Болдино отремонтировали в Нижегородской области - РИА Новости, 27.09.2023

Дороги к Дивееву и Большому Болдино отремонтировали в Нижегородской области

Дороги к двум знаковым туристическим объектам - сёлам Большое Болдино и Дивеево - отремонтировали в этом году в Нижегородской области, сообщает правительство... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:22

2023-09-27T20:22

2023-09-27T20:22

нижегородская область

владимир путин

нижегородская область

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арзамас

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Дороги к двум знаковым туристическим объектам - сёлам Большое Болдино и Дивеево - отремонтировали в этом году в Нижегородской области, сообщает правительство региона. Ремонт выполнен по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", в нормативное состояние приведены подъездные пути общей протяженностью около 6 километров. "Большое Болдино и прилегающие земли на протяжении четырех веков принадлежали роду Пушкиных. Здесь находится и единственное сохранившееся владение великого писателя. Дивеево - крупнейший духовный центр православной России, место паломничества верующих со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Комфортный подъезд к этим населенным пунктам важен не только для местных жителей, но и для туристов и паломников", - отметил и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев. Подрядчики завершили работы в соответствии с контрактными обязательствами, стоимость ремонта составила более 32 миллионов рублей. Отмечается, что отремонтированные подъездные пути к Дивееву и Большому Болдину дополняют транспортный каркас юга Нижегородской области вместе с построенным в этом году южным обходом Арзамаса. Ранее сообщалось, что 8 сентября президент России Владимир Путин лично открыл движение по новой федеральной трассе М-12 на участке от Москвы до Арзамаса. Он отметил, что объездная дорога разгрузит Арзамас от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородскую область.

https://ria.ru/20230921/rets-1897888947.html

https://ria.ru/20230905/gaz-1894369674.html

https://ria.ru/20230829/strategiya-1892991615.html

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владимир путин, нижегородская область, общество, арзамас, россия