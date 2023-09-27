https://ria.ru/20230927/dorogi-1898940581.html

Свыше 260 километров лесных дорог благоустроили в Подмосковье

Свыше 260 километров лесных дорог благоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 27.09.2023

Свыше 260 километров лесных дорог благоустроили в Подмосковье

В лесах Московской области очистили и обустроили более 260 километров дорог в целях обеспечения противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба комитета... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:13

2023-09-27T14:13

2023-09-27T14:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В лесах Московской области очистили и обустроили более 260 километров дорог в целях обеспечения противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. Специалисты Комлесхоза Подмосковья продолжают противопожарное обустройство лесов региона. Главная цель подобных мероприятий заключается в предотвращении возгорания, а также создании условий для эффективного патрулирования лесного фонда и тушения пожаров в лесах. В ближайшее время работы закончат в большинстве лесничеств. Курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов отметил, что противопожарное обустройство лесов проводится на протяжении всего сезона – с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова. "В рамках государственного задания в этом году в лесах региона необходимо провести комплекс мероприятий по эксплуатации лесных дорог общей протяженностью 283,7 километра. На сегодняшний день очищено и обустроено 261,17 километра", - сказал Филимонов. По информации пресс-службы, лесные дороги используются в том числе и в противопожарных целях, их устраивают для обеспечения скорейшего проезда лесопожарной техники к местам возгораний. В ходе выполнения работ осуществляется планировка и выравнивание земляного полотна с соблюдением следующих параметров: ширина дорог составляет 4,5 метра, ширина проезжей части - не менее трех метров, а ширина обочин - не менее 0,75 метра с каждой стороны. Основным видом покрытия таких дорог является естественный грунт.

https://ria.ru/20230927/podmoskove-1898918933.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)