https://ria.ru/20230927/diversanty-1898887037.html
В Бердянске правоохранители задержали диверсантов
В Бердянске правоохранители задержали диверсантов - РИА Новости, 27.09.2023
В Бердянске правоохранители задержали диверсантов
Правоохранители задержали в Бердянске лиц, причастных к диверсиям, также были обнаружены тайники с оружием, сообщил журналистам в правоохранительных органах... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:37
2023-09-27T10:37
2023-09-27T10:37
бердянск
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 27 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали в Бердянске лиц, причастных к диверсиям, также были обнаружены тайники с оружием, сообщил журналистам в правоохранительных органах Запорожской области. Там пояснили, что операция проводилась при содействии ранее задержанной за хранение боеприпасов пособницы ВСУ, с помощью этой гражданки Украины "были получены сведения о местах нахождения схронов и лицах, причастных к диверсионной деятельности на территории Бердянского района". Подозреваемые были задержаны, добавили правоохранители.
https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html
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бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины
Бердянск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Бердянске правоохранители задержали диверсантов
В Бердянске правоохранители задержали диверсантов и обнаружили тайник с оружием