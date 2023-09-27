https://ria.ru/20230927/diversanty-1898887037.html

В Бердянске правоохранители задержали диверсантов

В Бердянске правоохранители задержали диверсантов - РИА Новости, 27.09.2023

В Бердянске правоохранители задержали диверсантов

Правоохранители задержали в Бердянске лиц, причастных к диверсиям, также были обнаружены тайники с оружием, сообщил журналистам в правоохранительных органах... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:37

2023-09-27T10:37

2023-09-27T10:37

бердянск

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 27 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали в Бердянске лиц, причастных к диверсиям, также были обнаружены тайники с оружием, сообщил журналистам в правоохранительных органах Запорожской области. Там пояснили, что операция проводилась при содействии ранее задержанной за хранение боеприпасов пособницы ВСУ, с помощью этой гражданки Украины "были получены сведения о местах нахождения схронов и лицах, причастных к диверсионной деятельности на территории Бердянского района". Подозреваемые были задержаны, добавили правоохранители.

https://ria.ru/20230918/diversant-1896983029.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область, вооруженные силы украины