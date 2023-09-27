https://ria.ru/20230927/biznes-1898898497.html

Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX

Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX - РИА Новости, 27.09.2023

Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX

Технологическая компания Binance, предоставляющая инфраструктуру для торговли криптовалютами, согласовала продажу всего своего российского бизнеса компании... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:19

2023-09-27T11:19

2023-09-27T14:42

экономика

в мире

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Технологическая компания Binance, предоставляющая инфраструктуру для торговли криптовалютами, согласовала продажу всего своего российского бизнеса компании CommEX, пользователей из России в течение года отключат от торгов на этой площадке, говорится в сообщении криптобиржи в соцсети Х."Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX", — заявили в компании.По завершении продажи у Binance не будет возможности обратного выкупа долей в бизнесе. Как отмечается, процесс отключения от торгов российских пользователей займет до года, чтобы сгладить для них последствия перехода на другую платформу и защитить активы.Binance совестно с CommEX проинформирует пользователей о процедуре переноса активов и регистрации на новой площадке.Binance — ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. В конце августа Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Binance сообщил, что биржа рассматривает вариант полного ухода из России. Ранее, в апреле прошлого года, криптобиржа сообщила об ограничении услуг для пользователей в России в соответствии с принятыми в отношении страны санкциями.

https://ria.ru/20220421/kriptovalyuta-1784644484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, криптовалюта