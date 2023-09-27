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Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX - РИА Новости, 27.09.2023
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11:19 27.09.2023 (обновлено: 14:42 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/biznes-1898898497.html
Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX
Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX - РИА Новости, 27.09.2023
Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX
Технологическая компания Binance, предоставляющая инфраструктуру для торговли криптовалютами, согласовала продажу всего своего российского бизнеса компании... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:19
2023-09-27T14:42
экономика
в мире
криптовалюта
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Технологическая компания Binance, предоставляющая инфраструктуру для торговли криптовалютами, согласовала продажу всего своего российского бизнеса компании CommEX, пользователей из России в течение года отключат от торгов на этой площадке, говорится в сообщении криптобиржи в соцсети Х."Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX", — заявили в компании.По завершении продажи у Binance не будет возможности обратного выкупа долей в бизнесе. Как отмечается, процесс отключения от торгов российских пользователей займет до года, чтобы сгладить для них последствия перехода на другую платформу и защитить активы.Binance совестно с CommEX проинформирует пользователей о процедуре переноса активов и регистрации на новой площадке.Binance — ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. В конце августа Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Binance сообщил, что биржа рассматривает вариант полного ухода из России. Ранее, в апреле прошлого года, криптобиржа сообщила об ограничении услуг для пользователей в России в соответствии с принятыми в отношении страны санкциями.
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экономика, в мире, криптовалюта
Экономика, В мире, Криптовалюта
Binance продаст все свое российское имущество компании CommEX

Binance заключила соглашение о продаже CommEX всего своего российского бизнеса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Технологическая компания Binance, предоставляющая инфраструктуру для торговли криптовалютами, согласовала продажу всего своего российского бизнеса компании CommEX, пользователей из России в течение года отключат от торгов на этой площадке, говорится в сообщении криптобиржи в соцсети Х.
"Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX", — заявили в компании.
По завершении продажи у Binance не будет возможности обратного выкупа долей в бизнесе.
Как отмечается, процесс отключения от торгов российских пользователей займет до года, чтобы сгладить для них последствия перехода на другую платформу и защитить активы.
Binance совестно с CommEX проинформирует пользователей о процедуре переноса активов и регистрации на новой площадке.
Binance — ведущая мировая экосистема на основе технологии блокчейна и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. В конце августа Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Binance сообщил, что биржа рассматривает вариант полного ухода из России. Ранее, в апреле прошлого года, криптобиржа сообщила об ограничении услуг для пользователей в России в соответствии с принятыми в отношении страны санкциями.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей
21 апреля 2022, 10:26
 
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